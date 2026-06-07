Begoña Rodrigo, chef: "Para hacer un buen arroz no se echa sal después de pochar la cebolla, sino antes de añadir el caldo"

Begoña Rodrigo, estrella Michelín al frente de La Salita, reconocida como la mejor chef de verduras de Europa

¿Alguna vez no has sabido cuánto caldo añadir? ¿Te has pasado o te has quedado corto? El truco está en la sal. Este es uno de los tips que marcan la diferencia y que comparte la chef valenciana Begoña Rodrigo.

"Si salas la cebolla antes de añadir el caldo, soltará su propia agua y evitarás pasarte de líquido", confiesa la cocinera.

En un vídeo corto subido a sus redes sociales, advierte: "Una cosa que debéis hacer siempre, cuando ponéis a tostar mantequilla, o cuando ponéis a pochar la cebolla, que suelta muchísima agua, es ponerle sal".

Pero, ¿cuál es la razón? La experta afirma que añadir sal hace que varíe la cantidad de caldo que echarías a un arroz, por ejemplo.

Es uno de los consejos que revela Rodrigo en una serie documental en colaboración con la Denominación de Origen (D.O.) Arròs de València.

El proyecto audiovisual y gastronómico protagonizado por Begoña, que recibe el nombre Gente de Arroz, narra el "viaje" al corazón del arroz de Valencia.

En él se pone en valor el producto local, el paisaje de la Albufera y a las personas que trabajan en su cultivo.

Uno de los propósitos es visibilizar todo el trabajo que hay detrás de un paquete de arroz, que conecte la tierra con la cocina de alta gama.

Como guía de este viaje, la chef destaca la importancia de entender el origen y la sostenibilidad de este producto tan característico de su tierra.

Arròs de València D.O.

La vigencia de un cultivo ancestral, como es el caso del arroz, exigía la existencia de un organismo regulador que estableciera unos parámetros de calidad y procedencia, y que velara por su estricto cumplimiento en cada una de las etapas de producción y elaboración.

Así es como nació, en 1998, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arroz de Valencia, un ente compuesto por profesionales del sector que protege desde entonces este marco de garantía.

Además, se ajusta a las necesidades de un terreno de cultivo protegido en términos medioambientales, el parque natural de la Albufera.

A día de hoy, el cultivo del arroz en Valencia sostiene todo un ecosistema propio de marjal y proporciona los valores sobre los que se asienta la base cultural, histórica y social de todo un pueblo.

La Denominación de Origen Arroz de Valencia ampara tres variedades: tipo senia, bomba y albufera.

Son las que mejor adaptadas están a la zona de cultivo de la Albufera y las más indicadas para la cocina del recetario arrocero tradicional, propio de la zona de levante.