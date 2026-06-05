El pueblo medieval perfecto para visitar este verano: Conjunto Histórico-Artístico y un acueducto del siglo XVII

Si hay un pueblo medieval perfecto para visitar este verano, que además está declarado como Conjunto Histórico-Artístico, ese es Alpuente, ubicado en la comarca valenciana de Los Serranos.

El municipio mantiene el trazado original musulmán del siglo XI, época en la que fue capital de un reino taifa, con sus calles, su castillo y el conjunto de murallas que dominan el casco antiguo.

En él se concentran buena parte de sus atractivos, como la iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Piedad o la torre Alhama.

Los restos del Castillo -fortaleza islámica-, situados en la parte alta, siguen marcando el perfil de la villa y ayudan a comprender su antigua función estratégica durante la Edad Media.

Pero lo más sorprendente es que en su término se conservan yacimientos de icnitas que evidencian la presencia de dinosaurios en la zona.

En el Museo Etnológico de Alpuente y el Museo Paleontológico Santa Bárbara (MUPAL), dedicado a los hallazgos fósiles, es posible descubrir cómo vivían estos antiguos 'habitantes' y cómo era su hábitat natural.

Acueducto medieval de los Arcos, en Alpuente (Valencia). Turisme CV

En sus alrededores, también merece la pena visitar el acueducto de Los Arcos, que data del siglo XVII; o algunas aldeas, como las de El Collado, La Torre, El Hontanar, Corcolilla, La Almeza, La Canaleja, Las Eras, Baldovar, El Campo de Abajo y el de Arriba, La Carrasca o La Cuevarruz.

Por otro lado, rodea el municipio un tesoro natural excepcional: el paraje de Cañada Pastores, con sabinas centenarias y un ejemplar de sabina albar monumental.

Alpuente está catalogado, además, como uno de los pueblos más bonitos de España por las siguientes razones:

"La visita enlaza épocas muy distintas sin perder coherencia: de la huella medieval a la investigación científica, de la observación del casco histórico a la lectura del territorio", explica la asociación dedicada a preservar y promover el patrimonio rural de España desde 2010.