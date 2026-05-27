'Tardeo Remember' y 'The Face' celebran el Día del Remember este sábado en Parque de Cabecera de Valencia

'Tardeo Remember' y 'The Face' celebran el Día del Remember este sábado 30 de mayo en Parque de Cabecera de Valencia.

Así, la ciudad "volverá a bailar al ritmo de los grandes himnos" de los años 90 y 2000 con una nueva edición de Tardeo Remember junto con The Face.

La organización, junto a algunas de las salas históricas de la Ruta valenciana, ha preparado una experiencia inmersiva que recreará el espíritu de aquella época dorada.

Uno de los elementos más destacados del evento será la tematización de cada barra con los nombres de las discotecas y festivales emblemáticos como 'The Face', 'Kum Manises', 'Bananas', 'Espiral', 'Homenaje a La Ruta' y 'Sonido de Valencia Remember de Les Arts.

Cada espacio contará con ambientación propia, personal caracterizado y vasos coleccionables, permitiendo a los asistentes recorrer diferentes ambientes y revivir la identidad de cada sala.

Además, al consumir en las barras, el público recibirá regalos y merchandising oficial hasta agotar existencias, convirtiendo la experiencia en un recorrido nostálgico por la historia del remember valenciano.

Asimismo, el recinto dispondrá de dos zonas con ambientes diferenciados y DJs en cabina.

Por un lado estará la Zona Auditorio, con Victor Pérez, Inmaeyes, Jose Cabedo, Sergi Val, Jesús Bris, Vicente Ferrer y Raquel Cardona.

La otra zona será The Face, ubicada frente al lago, con Victor Pérez, Arturo Roger, Coqui Selection, Rodi y BY CACO.

Este año, la organización ha habilitado dos accesos independientes al recinto con el objetivo de agilizar la entrada del público, facilitar un acceso cómodo y rápido.

El recinto contará con una amplia zona gastronómica para disfrutar durante toda la tarde y noche sin salir del evento.

Eso sí, la organización recomienda el uso del transporte público para facilitar los desplazamientos.

Es fácilmente accesible mediante las líneas de Metrovalencia que conectan con la zona son la L3, L5 y L9, con estaciones cercanas como Campanar y Nou d’Octubre.

Con la EMT, las líneas 62, 81, 95, 98 y 99 ofrecen paradas próximas al parque. Para quienes opten por el vehículo privado, el aparcamiento subterráneo del Bioparc estará disponible hasta el cierre del evento.

La gran cita del remember en 2026 Tardeo Remember es la marca registrada líder y referente del ocio musical valenciano.

Esta cita propone una jornada única que promete convertirse en una de las citas imprescindibles de 2026 como la gran celebración anual del remember.

Esta nueva edición reunirá a la comunidad y a los fieles seguidores de la banda sonora de tu vida en uno de los espacios al aire libre más emblemáticos de la ciudad, que acogerá una jornada única que marcará un antes y un después en los eventos de tardeo en Valencia, combinando música y aire libre en un entorno privilegiado.