Detrás del telón del Circo del Sol, que vuelve a Valencia con su nueva 'Alegría': "Cada año, las acrobacias son más difíciles"

Todo está a punto para el gran estreno del Circo del Sol en Valencia, que regresa a la capital del Turia con una reinterpretación de Alegría, su espectáculo más memorable.

Alegría, bajo una nueva luz se adapta a los nuevos tiempos, con números más exigentes y una estética contemporánea, pero con el argumento de siempre, "una oda a la esperanza y un canto a la libertad".

A 24 horas de que se abra por fin el telón, los artistas entrenan, el equipo de vestuario finiquita los últimos retoques de los espectaculares trajes barrocos y los técnicos trabajan a contrarreloj para que todo esté listo para el estreno este viernes 22 de mayo.

Entre toda esa vorágine, EL ESPAÑOL se cuela entre bambalinas para conocer desde dentro todos los secretos de la compañía circense más famosa del mundo.

"Cada año, las acrobacias son más difíciles, intentamos superarnos con cada espectáculo", afirma Francis Jalbert, el responsable de publicidad, durante la visita por el backstage.

Los artistas durante los ensayos del Circo del Sol en Valencia Biel Aliño

Este show nació en 2019 para conmemorar el aniversario número 25 del clásico Alegría. Pensada para un público actual, se reescribió la narrativa y la dirección artística renovó todo el contenido y la puesta en escena.

Sin embargo, "la esencia es la misma". ¿Cuál es el secreto? Jalbert lo tiene claro: "La música, la historia y su universo que es un canto a la esperanza".

Dos artistas realizan estiramientos en la gran carpa del Circo del Sol Biel Aliño

Acrobacias

La marca de la casa del Circo del Sol son las acrobacias de alto nivel, que dejan con la boca abierta a cualquiera. Los encargados de ejecutarlas con una precisión quirúrgica son los 54 artistas de distintas partes del mundo.

Durante nuestra visita a los preparativos antes del gran día, algunos de ellos realizan estiramientos sobre las colchonetas en el gimnasio de la gran carpa; otros, ensayan parte del número en el escenario principal, que simula la corte de un gran palacio.

Son los catorce intérpretes que encarnan a los Bronx, un grupo de jóvenes que, en la historia, intentan desafiar el orden establecido para lograr cambios en el reino.

Los artistas durante los ensayos del Circo del Sol en Valencia Biel Aliño

Los artistas se elevan por los aires mientras ejecutan dinámicas exhibiciones de gimnasia y volteretas al unísono y en contrapunto, rebotando en dos pistas de trampolín entrecruzadas integradas en el escenario.

Se trata de uno de los nueve números de Alegría, bajo una nueva luz, al que hay que sumar una actuación con barras acrobáticas, nunca vista anteriormente en la que los aristócratas se balancean y rebotan en postes que se usan normalmente para los saltos de pértiga.

También destaca la actuación del dúo de trapecio sincronizado, que ejecuta giros y saltos impresionantes, el baile de cuchillos de fuego o el trapecio volante situado a 10 metros sobre el escenario.

El gimnasio en la gran carpa del Circo del Sol Biel Aliño

La rueda Cyr, los equilibrios, la contorsión, las telas aéreas y los Hula Hoops completan el espectáculo. Todo ello, con el hilo conductor que corre a cargo de la pareja de payasos, con su comedia física y que en esta ocasión se atreve a romper la cuarta pared para hacer partícipe al público.

En cada representación la música se interpreta en directo por una banda de cinco músicos (teclista, acordeonista, violonchelista, batería y bajista) y dos vocalistas (soprano y mezzo).

Los artistas durante los entrenamientos Biel Aliño

El equipo

Para que el show funcione, trabajan un total de 119 personas. Además de los artistas, componen el equipo de la gira los directores de escena, los entrenadores, los terapeutas, los técnicos de vestuario, los técnicos de iluminación o sonido, los carpinteros, soldadores, fontaneros y electricistas que montan y desmontan la gran carpa y los chefs que sirven una media de 250 comidas diarias.

El equipo de vestuario del Circo del Sol Biel Aliño

Una de las partes más especiales del backstage es el vestuario. Solo para transportar todos los vestidos se necesita un camión. Hay 120 trajes y más de 600 elementos en cada actuación.

Cada traje se adapta al cuerpo del artista y se confecciona a mano en la sede central de Montreal (Canadá). Una de las piezas más originales es la del señor Fleur. Con 300 horas de confección, esconde 5 metros de cable eléctrico.

Además, son los propios actores quienes han aprendido a maquillarse. Lo hacen en apenas 45 minutos, antes de cada función.

Los trajes del espectáculo Biel Aliño

La obra

La historia, cargada de nostalgia, se sitúa en un reino donde las viejas ideas están siendo reemplazadas por lo desconocido: un universo barroco que pasa lentamente de la oscuridad a la luz a medida que el poder cambia de manos y pasa a una nueva generación.

Más de tres décadas después de su creación, los temas que están en el corazón de Alegría siguen siendo profundamente relevantes. Esta vigencia inspiró al equipo creativo a reinventar el espectáculo por completo.

Piezas del vestuario del Circo del Sol Biel Aliño

Se representa un reino que en otro tiempo fue glorioso y que ha caído en decadencia tras la misteriosa desaparición de su rey. Sin heredero a la vista, el trono permanece vacío, custodiado por los viejos aristócratas que se aferran a sus privilegios

Aburrido por la prolongada ausencia del rey, el bufón de la corte, el Sr. Fleur, comienza a imaginarse a sí mismo como el legítimo monarca. Cuando toma audazmente posesión del trono abandonado, el poder pasa a sus manos, lo que deriva en una lucha de poder entre el viejo y el nuevo orden.

El escenario principal del Circo del Sol Biel Aliño

En 1984, a orillas del río San Lorenzo, en Baie-Saint-Paul (Quebec), un grupo de 20 artistas callejeros, malabaristas, tragafuegos y músicos albergaba un sueño descabellado: crear una nueva tradición circense y recorrer el mundo con ella.

En los últimos 40 años, el Circo del Sol ha revolucionado por completo los espectáculos en vivo con más de 50 producciones originales que no han dejado de superar los límites del cuerpo y la imaginación.