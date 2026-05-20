Estopa anuncia su único concierto programado para 2026: será el 28 de noviembre en el Roig Arena de Valencia

El Roig Arena acogerá el único concierto de Estopa de 2026 el próximo 28 de noviembre, al que se sumará también el talento de la cantautora Mafalda Cardenal como artista invitada.

Con este festival, Iberdrola, Founding Partner del recinto valenciano, continúa la celebración de su “125 aniversario” compartiendo energía con la ciudadanía a través de la música.

Además, con la compra de las entradas, se contribuirá a proyectos sociales de cinco entidades: la Asociación Española contra el Cáncer, Acción contra el Hambre, la Fundación Tu Techo, Betania y la Fundación Integra.

Desde sus primeros pasos en pequeños locales hasta ganar un concurso de cantautores en Horta-Guinardó en 1998, su crecimiento fue tan orgánico como imparable.

Con una maqueta de cerca de 40 canciones, llamaron la atención de Sony Music y, en 1999, publicaron su primer disco, “Estopa”, que vendió más de 1,4 millones de copias y los convirtió de inmediato en un fenómeno musical.

Canciones como “La raja de tu falda” se instalaron para siempre en el imaginario colectivo, marcando el inicio de una trayectoria única.

Su propuesta revolucionó la rumba llevándola a un territorio nuevo, mezclándola con rock, pop y una forma de narrar lo cotidiano con ironía, emoción y verdad.

A lo largo de los años, discos como “Destrangis”, “¿La calle es tuya?” o “Fuego” han consolidado una carrera que supera los 5 millones de copias vendidas y que ha sido reconocida con algunos de los premios más relevantes de la música, como los Ondas o una nominación a los Grammy Latino.

Pero si algo define a Estopa es su capacidad para trascender generaciones. Su música ha acompañado a quienes crecieron con ellos y, al mismo tiempo, han sabido conectar con nuevos públicos.

En 2024, firmaron uno de los capítulos más interesantes de su carrera, con la celebración de su 25 aniversario.

El lanzamiento del disco “Estopía” y una gira histórica. Ese mismo año, además, recibieron reconocimientos de primer nivel como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o el Premio Ondas a la Trayectoria Musical.

Estopa se encuentra, en pleno 2026, consolidado como un fenómeno cultural. La suya es la historia de dos hermanos de Cornellà que hace más de 25 años empezaron desde abajo y que, con autenticidad y verdad, siguen escribiendo una de las trayectorias más importantes de la música en español.

Mafalda Cardenal

A sus 24 años, la cantautora Mafalda Cardenal constituye una de las voces más representativas de la Generación Z.

Con un estilo cercano y emocional, sus canciones funcionan como un diario íntimo que conecta con miles de jóvenes, convirtiendo su música en un fenómeno cultural que trasciende fronteras.

El punto de inflexión en su carrera llegó en 2022, con “Pa que me cantes en el coche”, seguido de éxitos como “A ella la llevas a París”, “Ni hablamos” y “Si tiene que ser será”.

En 2023, su single “Tu fan” se convirtió en un fenómeno viral global, alcanzando el número 1 en más de 25 países y superando los 60 millones de reproducciones.

En 2025 lanzó su álbum debut “Mis Notas de Voz”, un trabajo de 18 canciones escritas y producidas por ella misma, sin colaboraciones, que refuerza su autenticidad y narrativa personal.

Las entradas para el concierto de Estopa salen a la venta el lunes, 25 de mayo, a las 10h, en las webs del Roig Arena y del 125 aniversario de Iberdrola.