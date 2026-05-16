Cuenta atrás para el regreso del Cirque du Soleil a Valencia tras siete años: levanta su gran carpa de 19 metros de altura

Cirque du Soleil celebró este sábado su regreso a Valencia tras siete años de ausencia con el levantamiento de su gran carpa, como parte de los preparativos para la llegada de "Alegría, Bajo Una Nueva Luz".

Un equipo de 60 personas ha trabajado para elevar la lona hasta su posición final utilizando más de 100 postes de soporte.

Durante los próximos seis días continuarán las labores de montaje técnico y los entrenamientos acrobáticos para que artistas y equipo estén preparados para recibir a los primeros espectadores.

La gran carpa, que mide 19 metros de altura y 51 de diámetro, tiene capacidad para 2.500 personas.

Además, el montaje completo del recinto requiere 8 días de trabajo. Se necesitan 550 anclajes para fijar la estructura sobre una superficie asfaltada de más de 4.505 metros cuadrados.

El espectáculo "Alegría – Bajo Una Nueva Luz" viaja en 77 camiones que transportan cerca de 2.000 toneladas de equipamiento. Se representará bajo la gran carpa en la Feria de Navidad del 22 de mayo al 28 de junio

La obra

Es una reinterpretación contemporánea del clásico de Cirque du Soleil Alegría, uno de los espectáculos más emblemáticos de la compañía, que marcó su estilo inconfundible y cautivó a más de 14 millones de espectadores en 255 ciudades de todo el mundo entre 1994 y 2013.

A través de una renovada puesta en escena, una nueva dirección artística, números acrobáticos reinventados y una estética más contemporánea, "Alegría – Bajo Una Nueva Luz" reaviva la emoción y la magia del espectáculo original, manteniéndose fiel a la esencia que lo convirtió en un fenómeno internacional.

Explora la lucha de poder entre el viejo orden y una nueva generación que anhela el cambio en el corazón de un reino que ha perdido a su rey. Mientras el bufón de la corte intenta torpemente hacerse con el trono, surge en las calles un movimiento que desafía el statu quo y busca devolver la alegría a un mundo en decadencia.

El show deslumbra con una poderosa combinación de acrobacias de alto nivel, música en directo, vestuario exuberante, innovadores decorados y un humor irresistible, transformando la Gran Carpa en un reino imaginario donde la revolución está en el aire, según informó la compañía.

Con un elenco de 54 artistas de distintas partes del mundo, esta nueva versión del clásico ha conquistado a más de 4 millones de espectadores en diez países desde 2019, incluidos más de 660.000 espectadores en España entre 2024 y 2025.

Valencia será la última parada europea de la gira antes de viajar a su próximo destino: São Paulo (Brasil).