España cambia las normas: es obligado cerrar las terrazas de bares y restaurantes si hay ola de calor extremo

Con la llegada del buen tiempo, las terrazas de bares y restaurantes se llenan de vecinos y turistas que buscan disfrutar de él.

Pero para que los clientes disfruten, algunos deben trabajar. Y como establece la ley, bajo unas condiciones dignas.

Por ello, la nueva normativa obliga a los locales a cerrar sus terrazas cuando haya ola de calor extremo.

Con esta nueva norma, los locales ya no se libran de cerrar sus terrazas si tienen sistemas de agua pulverizada.

Con temperaturas muy altas, Sanidad considera que esto puede aumentar la sensación de bochorno por la humedad, por lo que ya no se considera una solución.

Es un mecanismo que, hasta ahora, habían empleado algunos locales también en la Comunitat Valenciana, un territorio que se distingue por su buen clima durante todo el año.

De hecho, esta comunidad es la tercera autonomía española con mayor número de locales de restauración. En concreto, con 31.186.

Todo ello se incluye en una modificación en el VI Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería (ALEH), que se firmó en abril por FeSMC-UGT, CCOO Servicios, Hostelería de España y CEHAT.

Desde ese momento, las terrazas se consideran oficialmente "puestos de riesgo", y el riesgo climático se contempla por ley en los planes de prevención de riesgos laborales.

Se trata de un acuerdo estatal, por lo que afecta por igual a todo el sector en España: bares, restaurantes, hoteles, cafeterías, servicios de catering y locales de ocio.

Asimismo, cada territorio puede aplicar medidas todavía más restrictivas para mejorar la protección al trabajador, pero nunca podrán ser más laxas que la norma estatal.

Así, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) decrete una alerta oficial por ola de calor, los locales deberán recoger sus terrazas y operar únicamente en el interior.

La norma establece que cuando un municipio se encuentre en alerta naranja o roja por calor extremo, dana o temporales, los negocios evaluarán de inmediato el riesgo que esto supone.

Además, la cláusula de los 42 grados establece el cierre de las terrazas como medida obligatoria en situaciones de riesgo extremo, es decir, con alerta roja.

Quien no cumpla con esta norma se expone a una importante sanción, ya que supone poner en riesgo la salud de los empleados.

La multa económica dependerá, eso sí, del número de trabajadores expuestos al riesgo. Así, las sanciones pueden oscilar entre los 30.000 y los 50.000 euros.

En el caso en el que un trabajador sufra un golpe de calor mientras la empresa incumplía la norma, el empresario será el responsable.