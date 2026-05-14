El Bigsound cambia las Artes y las Ciencias por Torrent: más escenarios, nuevos artistas y 10€ de taxi gratis

El Bigsound en la Ciudad de la Artes y las Ciencias en 2025. EE

El Bigsound se celebrará finalmente en el parque central de Torrent, a unos 8 kilómetros de la ciudad de Valencia. La dirección del festival decidió este jueves adelantarse y no celebrar el macroevento en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde estaba programado.

Debido a la resolución judicial que obliga a cumplir la normativa acústica en el recinto, el Bigsound consideró que era "imposible" asegurar el desarrollo del evento en las condiciones acústicas "necesarias para ofrecer la experiencia que público y artistas esperan".

En esta línea, explicaron que las nuevas limitaciones acústicas, que reducían el sonido a 85 decibelios, suponen "un nivel equivalente al ruido de un aspirador doméstico e incluso superable por el propio sonido generado por el público".

Estas restricciones "sumadas a la falta de una resolución clara por parte de las instituciones públicas, suponían un contexto de incertidumbre incompatible con el modelo de gran formato y calidad que caracteriza al proyecto", señalaron.

De esta manera, ni cambia de días (se celebrará el 26 y 27 de junio) ni se reducen los escenarios o el cartel. De hecho, desde la dirección destacaron que, entre las novedades, se amplían de 3 a 6 escenarios, con nuevos artistas, más zonas verdes y más restauración.

Además, no se permitirá la devolución de las entradas al entender que no hay un cambio sustancial y que el cambio no es a mala fe.

Desde la organización aseguraron que durante las últimas semanas han trabajado "intensamente" junto al Ayuntamiento de Torrent y a la Generalitat Valenciana "con el objetivo de encontrar una solución que permitiera garantizar la celebración del Festival manteniendo intactos los estándares artísticos, técnicos y experienciales que definen a Bigsound desde su nacimiento".

No es el caso del Ayuntamiento de Valencia, institución que consideran que les ha abandonado. Son palabras del CEO del festival, Miguel Torres, que atendió a EL ESPAÑOL minutos antes de hacer público el cambio de ubicación.

"Desde la sentencia han pasado dos meses, las instituciones no se ponen de acuerdo y nadie nos decía nada. Teníamos que mover ficha", añadió, al tiempo que lamentó que desde el Ayuntamiento de Valencia "no se les haya contactado para nada".

"Hubiera estado bien reunirnos. Llevamos años pidiendo que nos den otro recinto para no molestar a los vecinos. Se han lavado las manos, como si el problema no fuera con ellos", manifestó.

Novedades

El traslado permitirá ampliar las posibilidades del evento con un espacio de 40.000 metros cuadrados, el doble de grande. Se instalarán tres escenarios más y habrá más zonas verdes y de descanso. Además, actuarán nuevos artistas como Marc Seguí.

Además, el Bigsound ha llegado a un acuerdo con la Generalitat Valenciana, que pondrá en marcha un servicio especial de Metrovalencia hasta las 03:30 horas. También ha puesto a disposición del festival autobuses lanzadera desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Se habilitarán conexiones desde distintas poblaciones y más de 4.000 plazas de aparcamiento gratuito junto al recinto.

Asimismo, los asistentes dispondrán de un descuento de 10 euros en taxis a través de la app Freenow by Lyft para facilitar los desplazamientos al festival.

Por otra parte, Bigsound trabajará con el Ayuntamiento de Torrent y el Centro de Empleo Espai Labora del municipio para impulsar procesos de selección dirigidos prioritariamente a personas desempleadas de la localidad.

Se pondrá en marcha una promoción especial dirigida a personas empadronadas en Torrent, que podrán acceder a un 20% de descuento en abonos generales y Front. La promoción contará con un cupo de 500 entradas y un máximo de dos entradas por DNI.

Las entradas adquiridas mediante esta promoción serán nominativas y será obligatorio recoger personalmente la pulsera en el acceso al recinto, presentando el DNI y la documentación acreditativa correspondiente.

Impacto

En la ciudad de Valencia, este festival ha superado en sus cinco ediciones anteriores los 100 millones de euros de impacto económico directo, según cálculos de la organización, que cifra el impacto indirecto en 200 millones.

Para Torrent, las previsiones apuntan a un impacto cercano a los 20 millones de euros durante la edición de 2026.

El cartel

El festival mantendrá íntegramente todas las actuaciones confirmadas, incluyendo a David Bisbal, que ofrecerá su única actuación en la Comunitat Valenciana en 2026, así como las únicas fechas en la comunidad de Lola Índigo, Rels B, Nathy Peluso con su proyecto CLUB GRASA (DJ set), Rusowsky y Yami Safdie.

También actuarán Ana Mena, Barry B, Despistaos, Dollar Selmouni, Hens, Juan Magán, King África, Lia Kali, Lucho RK, Maldita Nerea, Mayo, Metrika, Rigoberta Bandini, Samuraï y Selecta.

Por su parte, todas las entradas y abonos ya adquiridos seguirán siendo totalmente válidos para la nueva ubicación sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Además, BIGSOUND habilitará nuevas facilidades para asistentes, incluyendo cambio gratuito de nombre hasta el 31 de mayo y sistema oficial de reventa segura fan-to-fan a través de Rebel Tickets.