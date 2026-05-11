El festival Medusa construirá el escenario musical "más único del verano": un galeón pirata del siglo XVII con 7 pisos de altura

El festival Medusa ya tiene su apuesta para este 2026: construirá en Cullera el escenario musical "más único del verano" y el más "instagrameable".

Su idea rompedora para esta temporada es montar un escenario-barco, una réplica en 3D de un galeón pirata del siglo XVII.

Tendrá 18 metros de ancho y 24 de alto, el equivalente a un edificio de siete pisos de altura.

La escala será de aproximadamente el 50% del tamaño real que estas naves tenían hace 400 años.

Según traslada la propia organización, se trata de "un proyecto escenográfico inédito en el circuito español de música en vivo".

El buque se levantará sobre tierra firme y los DJs actuarán en una cabina instalada a la altura de la línea de flotación de la nave.

Tras ellos, una franja de pantallas LED proyectará imágenes de olas rompiendo contra el casco, ofreciendo la apariencia de que el galeón está surcando los mares.

Tanto la cubierta como los mástiles irán equipados con focos y cabezas móviles de luz para brindar una experiencia visual "conmovedora".

Época pirata

El equipo de diseño del festival valenciano, capitaneado por el creativo Ado García, ha estudiado decenas de modelos de buques piratas, corsarios y filibusteros del siglo XVII y principios del XVIII, la época dorada de la piratería en el Mediterráneo y las Antillas, para traer a Cullera una creación que dará que hablar.

En ese periodo se sitúa la acción de la famosa saga cinematográfica Piratas del Caribe, protagonizada por Johnny Depp; o la película Master and Commander, con Russell Crowe.

García y su equipo finalmente se han decantado por recrear un galeón de estilo veneciano, con dos mástiles y un castillo en la popa.

'Render' del nuevo escenario del festival Medusa 2026. EE

El barco pirata tendrá armazón de acero y estará recubierto de madera, corcho y tela, para dar una apariencia lo más realista posible.

En total, pesará 16.000 kilogramos y los trabajos de construcción empezarán en junio.

Este escenario pretende ser uno de los principales atractivos de la 12ª edición de Medusa, que se celebrará del 13 al 17 de agosto en la habitual playa de Cullera.

El galeón pirata será uno de los ocho escenarios que funcionarán simultáneamente, todos ellos decorados con fantasías temáticas.

Hasta 150 disc jockeys desfilarán por sus cabinas, entre ellos, auténticas estrellas internacionales como Tiësto, Dimitri Vegas, Steve Aoki, Carl Cox, Timmy Trumpet, Marco Carola, Hugel o Alok.

El escenario-barco se estrenará tres semanas antes en otro festival de la empresa promotora, Zevra.

Esta cita, dirigida al público más joven y protagonizado por el reggaeton, los ritmos urbanos y el pop, tendrá lugar del 14 al 17 de julio y los cabezas de cartel de esta 5ª edición son Nicky Jam, Anuel AA y Ozuna.

Año tras año, desde 2014, Medusa se empeña en cautivar la imaginación de su público con escenarios de fantasía: desde pirámides egipcias, junglas, templos chinos y hasta ciudades invadidas por aliens.

Este pasado marzo, los Iberian Festival Awards premiaron al evento valenciano por su creatividad escenográfica.

En 2025 volvió a superarse con una propuesta rompedora: un imponente escenario con forma de araña en tres dimensiones y una altura equivalente a la de un edificio de ocho plantas.

El renovado Resonance Stage se levantó con una estructura 60 metros de anchura y 24 metros de alto. Solo el esqueleto metálico pesó 45.000 kilogramos.