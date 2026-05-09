El pueblo ideal para comer una paella de lujo y recorrer a pie paisajes divinos: Conjunto Histórico junto al mar

Si hay un lugar imprescindible que visitar por su Conjunto Histórico, justo al lado del mar y donde probar una paella de lujo, ese es Cullera; y se ubica a menos de una hora de la capital.

El Santuario de la Mare de Déu del Castell es un lugar emblemático del municipio que merece una visita. Se encuentra junto al Castillo de Cullera, un lugar sagrado que rinde homenaje a la patrona de la ciudad, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1983, con categoría de conjunto histórico-artístico.

El templo fue construido entre 1891 y 1897 en estilo neobizantino, y fue el hogar de una comunidad de Franciscanos hasta 2007.

Sobre la fachada principal se erige la robusta torre de las campanas con una cúpula de tejas vidriadas de reflejo cobrizo.

Su interior alberga una colección de retablos cerámicos de los siglos XVIII y XIX, trasladados desde la antigua ermita en 1925, que representan los milagros de la Virgen del Castillo.

En lo alto de la cima de la montaña se ubica la imponente fortaleza del castillo de Cullera.

Construido por el estado cordobés en el siglo IX para el control estratégico de recursos naturales, vías de comunicación y fronteras, está configurado por la alcazaba y dos albacaras que cumplían funciones de guarecer a las tropas, caballerías, ganado y a la propia población en los momentos de asedio.

Un conjunto de torres enlazaba los distintos tramos de murallas que rodeaban el Castillo: la Torre de la Reina Mora o de Santa Ana, la Torre Miranda, la Torre del Racó de San Antonio, la Torre Desmochada y la Torre Octogonal.

El castillo es fruto de numerosas remodelaciones, reconstrucciones y reformas llevadas a cabo durante más de mil años de historia.

De hecho, desde la Edad Media hasta las Guerras Carlistas, ha sido testimonio de numerosos y relevantes hechos históricos.

Castillo de Cullera. Turisme CV

Alberga en la actualidad el Museo Municipal de Historia y Arqueología, y es escenario de gran parte de la vida cultural de la localidad a través de interesantes propuestas audiovisuales, musicales o artísticas.

Especialmente en verano se convierte en epicentro de la vida nocturna, con representaciones teatrales y todo tipo de espectáculos para todo tipo de públicos.

Gastronomía

Pero, sin duda, lo que realmente complementa una buena visita es su gastronomía. Y eso en Cullera lo saben bien: representa uno de los mayores atractivos turísticos del municipio.

La larga tradición gastronómica de la ciudad queda reflejada en la innumerable oferta de restaurantes que ofrecen tanto cocina autóctona, nacional como internacional, basada en productos Kilómetro 0 de primerísima calidad, pescados y mariscos, frutas y verduras, así como el arroz.

La receta de la paella de Cullera nace gracias a la tradición arrocera y marinera de la localidad, y de la mano del prestigioso gastrónomo Salvador Gascón, padre de la gastronomía valenciana y Premio Nacional de Turismo.

Existe, además, el club de producto gastronómico Artesanos del Arroz de Cullera, formado por restaurantes que comparten una misma filosofía de trabajo basada en la calidad, la profesionalidad y la autenticidad.

Todos ellos, especializados en la elaboración de arroces que van desde la dimensión más tradicional hasta la mayor innovación culinaria.

Paella de marisco. EE

Algunos de los locales que merecen mención especial son Casa Picantera, por su seña de identidad arrocera, con más de 15 variedades diferentes, pasando por los secos, melosos y caldosos.

O Casa Ramón, un restaurante fundado en mayo de 1975, que lleva 51 años sirviendo arroces de forma ininterrumpida. Ofrecen una cocina tradicional con producto fresco de temporada.

Casa Rocher, desde 1960 y negocio de tres generaciones; Casa Salvador, todo un referente de la cocina tradicional valenciana, conocido popularmente como la Catedral del Arroz; o El Blanco, desde 1967, forman parte del colectivo.

Por otro lado, El Rincón del Faro lleva más de 30 años ofreciendo a los clientes la mejor cocina mediterránea; especialistas en arroces y cocina de autor.