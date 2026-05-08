Les Arts no mueve ficha a un mes del festival mientras el Big Sound tiene plan B "cerrado" ante el "silencio" de CACSA

La celebración del Festival de Les Arts y del Big Sound en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia todavía está en el aire a un mes de la celebración del primero.

Ambos promotores siguen esperando reunirse de nuevo con CACSA, dependiente de la Generalitat Valenciana, en los próximos días para acordar una solución definitiva sobre su posible reubicación tras la sentencia contra el ruido.

Sin embargo, fuentes de estas organizaciones señalaron a EL ESPAÑOL que todavía están esperando que se les cite, después del último encuentro a principios de la semana pasada.

Lo cierto es que el tiempo corre en su contra y ante esta incertidumbre que afecta a los 80.000 asistentes, ambas empresas han optado por estrategias diferentes.

Les Arts, que se celebrará los días 5 y 6 de junio, no ha movido ficha y sigue anunciándose en redes sociales sin hacer ninguna referencia a un posible cambio de ubicación.

Por su parte, el Big Sound, previsto para los próximos 26 y 27 de junio, sí cuenta con una nueva ubicación "cerrada" y con toda la documentación tramitada y presentada por si se vieran obligados a abandonar el emblemático complejo diseñado por Santiago Calatrava.

Rechazaron desvelar el nuevo emplazamiento, aunque entre las opciones estaría el Parc Central de Torrent, a unos 10 kilómetros del centro de Valencia, ya que en la ciudad no hay recintos donde se puedan acoger eventos de estas características, con más de 40.000 asistentes cada uno y dos escenarios simultáneos.

Big Sound Festival 2025, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Lucas Pérez

Fuentes del festival en el que actuarán David Bisbal, Ana Mena o Lola Índigo, expresaron su preocupación ante la falta de información de la que disponen, ya que no se les ha comunicado oficialmente todavía ninguna respuesta definitiva.

Al respecto, agregaron que con la actual normativa municipal los artistas programados, por contrato, no se subirían al escenario.

La ordenanza permite un máximo de 90 decibelios en el foco emisor, 45 decibelios en la zona de uso residencial más próxima durante el horario nocturno y 55 decibelios en esta zona si el horario es diurno. Cifras que, según la sentencia, estos conciertos superan considerablemente.

"Estamos preocupados, pero no marcamos los tiempos nosotros. Seguimos a la espera", señalaron.

Traslados

El primer concierto en trasladarse después de la sentencia fue el de Jean-Michel Jarre, que será finalmente en la Marina Norte.

El Ayuntamiento de Valencia también decidió suprimir el Village de los Gay Games de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y está buscando una alternativa para el evento de clausura, que también estaba previsto allí.

Los últimos, los festivales I Love Reggaeton y Love the 90s decidieron adelantarse y cambiar su ubicación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias al estadio Ciutat de Valencia.

Sentencia judicial

El pasado mes de marzo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia puso límites estrictos a la celebración de eventos musicales masivos en este espacio debido a la contaminación acústica.

Instó al Ayuntamiento de Valencia y a CACSA a prohibir o reubicar cualquier actividad que supere el ruido que marca la ordenanza.

El juez estima que el ruido de los eventos (en la sentencia analiza el Big Sound, un concierto de Raphael y de la discoteca Umbracle) vulnera derechos fundamentales de los vecinos y condena al Consistorio a indemnizarlos con 3.000 euros a cada uno de los demandantes.

En este contexto, el Ayuntamiento instó a CACSA, que es quien otorga las licencias para los eventos, a cumplir con la sentencia.

Por su parte, CACSA solicitó a los tribunales mantener las actividades musicales en su ubicación original siempre que se garantice que no se supera el ruido permitido y adoptando medidas adicionales.