À Punt retransmitirá 10 corridas de toros en Las Ventas durante la Feria de San Isidro del 9 de mayo al 14 de junio

Por primera vez las cámaras de À Punt estarán en Las Ventas de Madrid para llevar a las casas de los valencianos la emoción y el arte de la Feria de San Isidro.

La radiotelevisión pública de la Comunitat Valenciana retransmitirá las corridas de toros del fin de semana de la considerada como la feria más importante del mundo, desde el sábado 9 de mayo hasta el domingo 14 de junio.

Con esta relevante apuesta por estar en la primera plaza mundial se reafirma el compromiso de À Punt por estar presente en los grandes acontecimientos de la temporada taurina después de haber pasado este año por las principales ferias, como Castellón, Valencia o Sevilla, con muy buena respuesta de la audiencia.

Serán un total de 10 festejos de máxima categoría, todos los sábados y domingos a las 19.00 horas, que serán retransmitidos por la cara visible de la información taurina en À Punt, Jorge Casals, presentador del programa La plaça, que estará acompañado en los comentarios por el torero valenciano Manolo Carrión.

Un tándem que cada tarde pone en valor la cercanía, el conocimiento y el respeto hacia la tauromaquia, consiguiendo que tanto el aficionado habitual como el espectador ocasional se sientan acompañados, con una clara función didáctica que ayuda a entender este arte sin perder rigor ni pasión.

La programación también incluirá eventos especiales como la Corrida de Beneficencia el 14 de junio, con Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández frente a los toros de Victoriano del Río, y la actuación en solitario de Borja Jiménez el 7 de junio ante seis toros en la corrida in memoriam dedicada al torero Ignacio Sánchez Mejías.

El cartel de toreros que se podrá ver por À Punt es de máximo interés, con figuras de la talla de Roca Rey, Talavante, Luque, Borja Jiménez, Perera, Rufo, Ureña… o los jóvenes valores que este año están dando tanto que hablar como David de Miranda, Víctor Hernández, Fortes, David Galván, Álvaro Lorenzo, Fernando Adrián y el valenciano Román, entre otros.

Para los más enamorados del toro y su diversidad de castas, el elenco ganadero es variado con divisas como Victorino Martín, La Quinta, Fuente Ymbro, Conde de Mayalde, Alcurrucén o Adolfo Martín. Entre los carteles se incluye un festejo de rejoneo con Diego Ventura como principal aliciente.

Estas son las corridas de toros de San Isidro que ofrecerá À Punt a las 19.00 horas: