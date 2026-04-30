El pueblo marinero donde comer a reventar y que puedes recorrer a pie: declarado Conjunto Histórico-Artístico

En la costa de Castellón se alza Peñíscola, un pueblo marinero que combina historia, gastronomía y lo mejor del mediterráneo. Declarado Conjunto Histórico-Artístico, su cuidado patrimonio se suma a su oferta gastronómica que permite a quien la visita comer hasta reventar.

Ubicado en la costa mediterránea, es una de las joyas del litoral valenciano y uno de los lugares más visitados de toda la Comunitat gracias a la belleza de su casco antiguo, encaramado sobre un peñón, ofrece vistas abiertas al mar y rincones llenos de encanto.

Su Conjunto Histórico-Artístico posee algunas de las joyas de la Comunitat Valenciana, destacando por encima de todas ellas el Castillo del Papa Luna.

La edificación se levantó entre 1294 y 1307 y fue la residencia y biblioteca extraordinaria del papa Luna –Benedicto XIII por la Iglesia de Aviñón–, desde 1411 hasta su muerte en 1423.

A este peñasco medieval se puede acceder por cualquiera de sus dos puertas. La primera es el Portal Fosc, que mejor preserva el aspecto medieval de la ciudad.

Hasta el siglo XVIII fue la única entrada al recinto fortificado desde tierra, accesible por una rampa empinada que flanqueaba un arco con el escudo de Felipe II y después un puesto de guardia.

Tras cruzar el Portal Fosc, se llega hasta la plaza de Santa María, una pequeña explanada acotada por portentosos muros y un conjunto de casas que crean una estampa en blanco.

Hacia el otro lado está el Parc d'Artillería, un museo al aire libre con sistemas defensivos, murallas e incluso con un polvorín. Aunque el punto más fotogénico es el pequeño portal del Mar, un acceso directo al Mediterráneo.

Además de este atractivo histórico y turístico, la accesibilidad y belleza del casco antiguo de la localidad hace que recorrerlo a pie sea muy sencillo e imprescindible para cualquier visitante.

Gastronomía

Pero si algo distingue a este destino es su capacidad para hacer disfrutar comiendo sin límites. Arroces, pescados frescos y mariscos son los protagonistas de unos restaurantes en los que la gastronomía mediterránea es la insignia.

Los restaurantes del puerto y del casco histórico ofrecen menús abundantes a precios variados, donde la calidad del producto local es el principal valor de su propuesta.

Esa gastronomía con el foco sobre el litoral se aprecia también en su oferta turística, la cual está enfocada en el turismo de sol y playa característico de la costa valenciana.

Entre los imprescindibles gastronómicos destacan lugares como Restaurante El Peñón, famoso por sus arroces y platos tradicionales como el all i pebre o el arroz con bogavante, muy valorados por locales y visitantes.

También sobresalen Bar y Pulpería El Rebost y La Mar Salà, donde el producto fresco del mar marca la diferencia. Pulpo, mariscos y arroces conviven con propuestas más modernas que mantienen la esencia mediterránea.