La sentencia del ruido en Les Arts impide el 'Village' de los Gay Games y obliga a reubicar el evento de clausura

La sentencia contra el ruido debido a los festivales y conciertos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) ha obligado al Ayuntamiento de Valencia a suprimir el Village de los Gay Games y a reubicar el evento de clausura.

Tanto la zona de ocio vinculada al gran evento deportivo internacional como la ceremonia de cierre, de carácter festivo, estaba previsto que se llevaran a cabo en el emblemático complejo diseñado por Calatrava, pero el Consistorio que dirige María José Catalá ha tenido que cambiar los planes a última hora.

Con la sentencia que obliga al Ayuntamiento a garantizar el descanso de los vecinos de la zona, Catalá ha optado por cancelar o reubicar toda la programación vinculada a los Gay Games que debía desarrollarse en CACSA del 26 de junio al 4 de julio.

Por una parte, ha decidido replantear el concepto del Village, que ya no será un formato musical, con oferta gastronómica en el que se citen los más de 9.000 participantes a los juegos, según señaló la concejala de Igualdad, Rocío Gil, este lunes en la rueda de prensa de presentación del evento deportivo.

Finalmente será un punto de información y de actividades en interior. Su ubicación todavía no está cerrada, pero fuentes del Consistorio afirmaron que será en uno de los espacios de titularidad municipal.

El segundo cambio será la reubicación del gran evento de clausura de los juegos, el sábado 4 de julio. Un evento, pensado como "un gran espectáculo lleno de música y emoción" para cerrar el evento deportivo internacional, según los organizadores.

Festivales en CACSA

El pasado mes de marzo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia puso límites estrictos a la celebración de eventos musicales masivos en este espacio debido a la contaminación acústica.

Instó al Ayuntamiento de Valencia y a CACSA, dependiente del Gobierno valenciano, a prohibir o reubicar cualquier actividad que supere el ruido que marca la ordenanza municipal de contaminación acústica.

Imagen de archivo del Festival de Les Arts. EE

El juez estima que el ruido de los festivales y de la discoteca Umbracle vulnera derechos fundamentales de los vecinos y condena al Consistorio a indemnizarlos con 3.000 euros a cada uno de los demandantes.

En este contexto, el Ayuntamiento instó a CACSA, que es quien otorga las licencias para los eventos, a cumplir con la sentencia. Los promotores de los eventos afectados (como el Festival de Les Arts o el Big Sound) defienden que cumplen con la normativa del ruido y se resisten a cambiar de ubicación.

Por su parte, CACSA ha solicitado a los tribunales mantener las actividades musicales en su ubicación original siempre que se garantice que no se supera el ruido permitido y adoptando medidas adicionales.

Gay Games

Los Gay Games son una de las competiciones deportivas y culturales más importantes del panorama internacional. Se celebran cada cuatro años desde 1982 y reúnen a deportistas y aficionados alrededor de principios como la diversidad, la inclusión y la superación personal.

Están abiertos a la participación de cualquier persona independientemente de su sexo, raza, origen étnico, discapacidad, orientación sexual o religión.

Pese a la polémica que ha envuelto la organización del evento, se celebrarán en la capital del Turia del 27 de junio al 4 de julio con más de 9.000 participantes de 76 nacionalidades.

Presentación de los 'Gay Games' en el Ciutat de Valencia. EE

Entidades del colectivo rechazan participar en el evento por el "contexto político". Denuncian que PP y Vox, que gobiernan en el Ayuntamiento y en la Generalitat, "han recortado derechos a personas trans".

La concejala de Igualdad, Rocío Gil, sin embargo, insistió este lunes en que siguen "con los brazos abiertos" para todo aquel que quiera participar "bajo un club o de forma individual".

En este sentido, subrayó que Valencia es la única ciudad de España que ha organizado los Gay Games y aseguró que es un "momento único" y una "gran oportunidad" para la diversidad.