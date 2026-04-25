Karlos Arguiñano, chef: "Para hacer el mejor arroz al horno no cambies de cazuela, fríe las alcachofas y añade el arroz"

Karlos Arguiñano, en 'La cocina abierta de Karlos Arguiñano'.

El reputado cocinero Karlos Arguiñano ha reinterpretado el clásico arroz al horno -plato típico valenciano- para aprovechar los productos de temporada.

Así, en un vídeo publicado en sus redes sociales -donde comparte sabrosas recetas de cocina- ha detallado cómo elaborarlo.

"Para hacer el mejor arroz al horno no cambies de cazuela, fríe las alcachofas y añade el arroz", apunta.

En concreto, el chef explica cómo cocinar un sabroso arroz al horno con alcachofas y codornices, un plato de temporada y "de los que no fallan", asegura.

Además, el modo de elaboración es más que curioso, ya que este arroz al horno no se cocina en el horno.

"Se hace todo en una cazuela y queda con el grano suelto y ese doradito de arriba que es una maravilla", subraya Arguiñano.

De esta forma, explica el cocinero que se puede cocinar un arroz "completo", ya que tiene "carne tierna y jugosa, verdura bien hecha y un sabor redondo".

"Rico, rico y más fácil imposible", asegura el chef Arguiñano. Y añade: "Esto es una gozada, amigos".

Para elaborarlo hacen falta unos cuantos ingredientes. El principal es el arroz. Él utiliza 400 gramos, pero la cantidad deberá variar en función del número de comensales. No especifica para cuántos es.

También utiliza seis alcachofas y dos codornices, los ingredientes que dan nombre al propio plato.

Para completar la lista, añade 150ml de tomate natural triturado, 1 ñora, 4 dientes de ajo, 1 pastilla de caldo de pollo, aceite, sal, pimienta, pimentón dulce y azafrán. Y tomillo y perejil.

En cuanto a la elaboración, en el vídeo la detalla al completo. A grandes rasgos, se debe tener en cuenta el orden.

Primeramente limpia las alcachofas y las cocina en una cazuela con dos o tres cucharadas de aceite.

Una vez se doran, se apartan y se cocinan las codornices en la misma cazuela.

El último paso, una vez añadido también el tomate, es incluir el arroz.

La del arroz al horno se trata de una de tantas recetas que el cocinero comparte a través de las redes sociales.

El cocinero presenta el programa 'Cocina abierta', donde ahora junto a su hijo, Joseba Arguiñano, enseñan a los espectadores a cocinar platos para introducir en su dieta semanal.

Carnes, pescados, arroces, postres... hacen un poco de todo. Y tras emitirlo por televisión, adaptan las retransmisiones al formato vertical.