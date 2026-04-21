Parece la Toscana, pero es España: un Conjunto Histórico de menos de 700 habitantes con un castillo del siglo IX

Aunque muchos no lo crean, viajar a cualquier parte del mundo es posible desde España sin necesidad de coger un avión. La diversidad de paisajes, la multiculturalidad y los diferentes espacios que alberga hacen del país el destino turístico perfecto.

En Valencia, de hecho, es posible viajar a Italia gracias a localidades de gran belleza como Alpuente. Ubicado a tan solo una hora de Valencia, es considerado uno de los pueblos "más bonitos de España".

Situado en la comarca de Los Serranos, se trata de un encantador pero pequeño municipio de tan solo 688 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Su historia y su encantador ambiente hacen de este pueblo uno de los preferidos por los turistas.

Alpuente es un municipio con una larga continuidad histórica, documentada desde la Edad del Bronce mediante restos arqueológicos y pinturas rupestres. Su paisaje urbano refleja la superposición de culturas a lo largo de los siglos.

El entramado urbano medieval mantiene su trazado original, lo que ha motivado la declaración del conjunto como Histórico-Artístico. Sus calles estrechas y las viviendas tradicionales son la esencia de la localidad y constituyen un reclamo turístico.

En Alpuente, los espacios históricos llenan el municipio. Entre ellos destaca la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Piedad, de transición románico-gótica, destaca por su sobriedad arquitectónica.

En sus alrededores se localizan huertos medievales, actualmente integrados en rutas que combinan interpretación histórica y observación del entorno.

Castillo de Alpuente

El Castillo y Murallas de Alpuente tiene su origen en el siglo IX, en época andalusí, cuando se configuró como una fortificación estratégica destinada al control del territorio y de las vías de comunicación interiores.

Su emplazamiento responde a criterios defensivos, situado sobre una elevación que domina el entorno. Desde esta posición se vigilaban los accesos y se articulaba un sistema de control propio de las fortificaciones islámicas de frontera.

Castillo de la localidad. Turisme CV

La estructura original incluía recintos amurallados, torres y espacios habitacionales, adaptados a la topografía del terreno. Con el paso del tiempo, el conjunto experimentó transformaciones, especialmente tras la conquista cristiana, que introdujo modificaciones en su organización y uso.

Huellas de dinosaurio

Según asegura National Geographic, este pueblo "fue capital de un reino entre huellas de dinosaurios y cielos estrellados".

En concreto, Alpuente fue capital de la Taifa de Alpuente tras la caída del Califato de Córdoba, en el siglo XI. Y todavía presumen, y con razón, de tan larga historia.

Sobre todo, por ejemplo, gracias a su Museo Paleontológico (MUPAL), situado en la antigua ermita de Santa Bárbara.

Allí descansan los restos de Losillasaurus giganteus, un saurópodo colosal que habitó el territorio y que ahora atrae a estudiosos del Jurásico Superior y el Cretácico Inferior. También cuentan con restos de estegosaurios y microfósiles.

El museo cuenta con un Aula de Recuperación Paleontológica, que es un laboratorio para observar el trabajo de los especialistas que limpian y restauran fósiles. Así, es un espacio al aire libre que conserva más de 100 huellas reales.