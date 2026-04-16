El pueblo español Conjunto Histórico-Artístico para recorrer a pie: calles de piedra rojiza y un imponente castillo

El patrimonio histórico de la provincia de Castellón es único. La naturaleza y el recorrido cultural hacen que cada localidad merezca la pena visitarla para descubrir qué se esconde en ellas. Una de las favoritas por muchos para conocer es Vilafamés.

Ubicado en la comarca de la Plana Alta, este municipio es un enclave histórico caracterizado por su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico.

De hecho, su trazado urbano presenta dos áreas diferenciadas, con una zona superior de calles estrechas y sinuosas y otra inferior más regular.

El recorrido que tantas personas visitan por su reconocida belleza incluye puntos destacados como la Roca Grossa. Este elemento singular constituye uno de los principales atractivos visuales y forma parte del imaginario cultural local.

En la parte elevada se localizan restos del castillo, lienzos de muralla y la Iglesia de la Sangre; atractivos que evidencian las diferentes etapas históricas que ha vivido la localidad, desde periodos musulmanes hasta cristianos.

Esa convivencia de culturas ha permitido conservar hasta la actualidad estructuras defensivas y religiosas de relevancia patrimonial.

El castillo, documentado desde el siglo XIV, se sitúa sobre una base rocosa y mantiene gran parte de su estructura original. En sus inmediaciones se identifican vestigios de ocupaciones anteriores, incluyendo restos de época romana y musulmana.

Vista de la localidad de Vilafamés. Turisme CV

El patrimonio religioso también cuenta con la Iglesia Parroquial de la Asunción, de estilo barroco. En su interior destaca el retablo mayor del siglo XVII, que aporta valor artístico y refuerza la importancia cultural de la arquitectura local.

La Roca Grossa

Vilafamés es considerado uno de los pueblos más bonitos de España, ya que, además de una gran belleza natural, posee historias y leyendas que marcan cómo es la localidad y la experiencia de los turistas en sus visitas.

Entre esos atractivos destaca la Roca Grossa, uno de los elementos más reconocibles del casco histórico. Este gran bloque de piedra rojiza se sitúa en una calle ascendente hacia el castillo, integrado plenamente en el trazado urbano.

Se trata de una formación de rodeno originada hace millones de años, vinculada a los procesos geológicos que modelaron el cerro donde se asienta la localidad. Su presencia condicionó el desarrollo urbano, adaptándose las construcciones medievales a su posición.

La Roca Grossa. EE

Durante la expansión del núcleo en época medieval, no se optó por su eliminación, sino por su integración en el entramado urbano. Calles y edificaciones se diseñaron en torno a la roca, incorporándola como parte del recorrido cotidiano del municipio.

Con el tiempo, la Roca Grossa ha adquirido un valor simbólico dentro de la identidad local. Representa la interacción entre medio natural y arquitectura, evidenciando cómo el paisaje ha influido directamente en la configuración del espacio urbano.

Además, a día de hoy se ha convertido en uno de los lugares preferidos por turistas e influencers para captar una instantánea del espectacular lugar en el que se ubica la localidad.