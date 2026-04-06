De Amalfi a Valencia, el nuevo restaurante de cocina italiana escondido en el centro: "Probamos más de 300 platos"

El 'giardino', una de las salas más espectaculares del restaurante Nonna Limone. EE

Entre los laberínticos recovecos del barrio de El Carmen se esconde un nuevo restaurante con la cocina italiana más extravagante, ubicado a unos pasos de las Torres de Serranos y la Plaza de la Virgen.

Una singular Nonna ha llegado a Valencia después de una larga temporada en el Sur de Italia, concretamente en Capri y la costa Amalfitana.

Dicen que de allí no solo se ha traído su hedonismo, ese que forjó durante largos atardeceres brindando con limoncello, sino también un recetario tradicional, a la vez que original y personal, con los mejores platos de la zona.

Los socios viajaron hasta allí y probaron más de 300 platos para conformar la que sería la carta final que hoy pueden pedir los clientes.

Las malas lenguas, además, afirman que podría ser la madre de Mamma Pazzo, quien desde 2024 cocina en la calle Conde Salvatierra.

Lo cierto es que la Nonna Limone comparte ese carácter atrevido y festivo, y por supuesto, la defensa de la famiglia: no en vano, lo ha dejado todo para cruzar el Mediterráneo para reunirse con los suyos.

Porque ella es así: cuando alguien le llama, aparece y siempre, siempre ofrece más comida para que nadie se quede con hambre.

Desde hace unas semanas, la Nonna pone la mesa para todos en la plaza Cisneros, en Ciutat Vella. El enclave es idílico: una plaza pequeña y poco transitada que hace todavía más exclusiva y privada la experiencia.

En su casa, cocina las recetas más tradicionales del sur de Italia, siempre bajo su propia reinterpretación, porque ella nació con el mar como destino y la pasión como condena.

Pasión que transmite en sus platos, pensados para transmitir identidad, pero también bajo un lenguaje fácil de entender para todo tipo de paladares.

El restaurante se parece en estética al de la Pazzo. Dividido en tres ambientes diferenciados, impresiona por su interiorismo desde la entrada; adentrando al comensal en el auténtico imaginario del sur del país.

La cucina es el primero de ellos, visible nada más entrar, donde hay algunas mesas con vistas a la barra.

Seguidamente, se encuentra el giardino, que hace honor a su nombre, con limones colgados del techo y un impresionante mural.

Este comedor conduce de manera natural a la última sala: la bodega; la más privada de todas, que emula el interior de un tonel.

De esta manera, la Nonna Limone llega desde Nápoles a Valencia para sorprender con su cocina casera y tradicional. Lo spettacolo continua a casa della nonna (El espectáculo continúa en casa de la abuela).

Grupo Tutti Fratelli

Nonna Limone es la nueva apertura del grupo hostelero Tutti Fratelli, responsable de conceptos ya consolidados en la ciudad como Mamma Pazzo o Mamma Pizza, todos ellos con una 'vinculación familiar'.

También Lupin Piano o Burgaccia pertenecen a los mismos socios, de origen valenciano, comprometidos con el impulso de una gastronomía italiana para las nuevas generaciones.

Jorge Herrero, socio fundador, describe el nuevo local como "una trattoria con carácter, divertida y luminosa".

"No solo vienes a comer, también vienes a quedarte un rato en un lugar con alma. Queremos que, al entrar, sientas algo muy reconocible: ese recuerdo de la casa de nuestras abuelas -las nonnas- con la mesa siempre medio puesta, por si llegas con hambre", indica.

A esa calidez, se suma "el punto más espontáneo, colorido y vital del Sur: una energía alegre, sin rigidez, pero cuidada".

Pero, ¿qué hay de la cocina? Concretamente, la propuesta gastronómica viaja directamente a Nápoles, a la ciudad de Amalfi y su envidiable zona costera.

Por ello, el nuevo restaurante propone recetas más centradas en el marisco, los productos de costa y una identidad marcada por el limón como elemento diferencial.

Así lo explica el chef ejecutivo de Tutti Fratelli, Sergio Paolini, quien habla de "limones, frescura y profundidad de sabor, como en casa de una nonna, con Italia tutta nel cuore".

Poco a poco se ha construido una carta con una lectura "más universal": platos con identidad, sí, pero con un lenguaje fácil de entender.

Hay pastas, pizzas, risottos y un amplio repertorio de entrantes, pensados para compartir y que guste.

Están, por ejemplo, las croquetas deguanciale con crema de yema y pecorino, el carpaccio de pulpo con una vinagreta de limón agridulce y tomate seco; tagliatelle fresca al huevo, con ragú profundo y sedoso, cocinado durante 72 horas.

También un risotto cremoso de calabaza asada y parmesano o el helado de limón amalfitano con galleta crujiente de mantequilla y almendras.

Viaje a Italia

Jorge Herrero, Sergio Paolini y parte del equipo viajaron meses atrás a Nápoles y varias ciudades de la Costa Amalfitana para recabar ideas y afinar el paladar, antes de poner la primera piedra del restaurante.

"Cada viaje ha sido una especie de laboratorio vivo, donde no solo miramos, sino que escuchamos, preguntamos, comparamos… Lo vivimos como una inmersión total: probamos más de 300 platos durante esos días", cuentan.

"Si algo nos dejó claro el viaje fue que no se trata de copiar, sino de entender por qué un plato emociona, por qué funciona, y cómo se sostiene una identidad a lo largo de una carta", detalla Jorge.

La carta también incluye una de las especialidades más icónicas del sur de Italia: la pizza frita típica de Nápoles, además de las elaboradas en horno de piedra, manteniendo la autenticidad napolitana en masas y técnicas.

Cocina 'non-stop'

Nonna Limone abre todos los días de la semana, desde las 09:00 hasta la 01:30; y ofrece desayunos, comidas y cenas con cocina ininterrumpida.

La propuesta está pensada tanto para el público local como para el visitante que busca una experiencia italiana completa a cualquier hora del día.

Además de contar con una ubicación extraordinaria para desplegar la terraza, nada más entrar al restaurante el comensal se sumerge en la Italia napolitana.

Siguiendo con la estela de sus antecesores, cuenta con una estética moderna, viva y muy cuidada, presidida por una entrada con coloridos toldos, donde hay una Vespa italiana y un carrito que prevé salir de reparto.

En el centro de la cocina, y a la vista desde la barra, un impresionante horno de piedra, hecho a medida.

El nuevo establecimiento aparece para coser el relato del grupo y hacerlo todavía más coherente. Dentro del grupo Tutti Fratelli cada restaurante construye su propio universo narrativo: la extravagancia de Mamma Pazzo, el descaro de Mamma Pizza y ahora la sabiduría mediterránea de Nonna Limone.

"Nonna Limone" significa abuela limón en italiano (Nonna=abuela, Limone=limón), y ese espíritu es el hilo conductor del proyecto: tradición, producto y una cocina llamativa y colorida marcada por la presencia del limón y los sabores del sur de Italia.

Igual que en Mamma Pazzo la cocina se apoya de forma más tradicional en referencias de Sicilia y el centro de Italia, en Nonna Limone se abre ese abanico: "Nos apoyamos principalmente en el sur, con recetas y sabores que tienen más nervio, intensidad y cocina casera, pero siempre pasados por nuestro filtro".

Lo que sí se puede decir de la Nonna es que ella siempre fue social, habladora, capaz de llenar cualquier mesa con risas y confidencias.

Se enamoró mil veces, pero hubo un hombre que nunca la soltó: un marinero al que amó con todo su cuore.

Entre sus hijos, la más parecida a ella siempre fue Mamma Pazzo: libre, fiestera, enamoradiza, capaz de hacer amigos en cualquier esquina.

Esa llama, esa manera de vivir a pecho descubierto, es un legado directo de la Nonna. Estamos ante una mujer que escucha, que cuida, que alienta. Una romántica marcada por un amor imposible, pero también una anfitriona que sabe transformar la amargura en brindis.