Ni mona de pascua ni torrijas: el postre típico de las abuelas que triunfa en Valencia durante la Semana Santa

En Semana Santa, la tradición es la principal insignia de la festividad. Las procesiones y las celebraciones religiosas inundan las calles de pueblos y ciudades mientras que platos característicos de la época acaparan los eventos familiares.

De esa gastronomía característica de la Semana Santa, hay un postre típico que las abuelas valencianas cocinan durante estas fechas. Y, aunque se consuma también durante todo el año, abril es la época del arroz con leche tradicional.

Los dulces más característicos de esta época del año suelen ser las monas de pascua, las torrijas u otras composiciones como los huesos de santo. Sin embargo, la popularidad de este plato hace que sea todo un referente en Semana Santa.

Su bajo coste y su gran aporte nutritivo han hecho de este postre un imprescindible en muchos hogares, comedores solidarios y celebraciones religiosas en esta época. Su simplicidad y los valores que representa lo han convertido en todo un clásico de la celebración.

Preparado con ingredientes tan comunes como arroz, leche y azúcar, este dulce refleja la sobriedad y la tradición propias de estas fechas. Además, al ser fácil de elaborar y económico, resulta ideal para todo tipo de familias.

El arroz con leche tradicional aromatizado con canela y limón es uno de los postres más emblemáticos de la cocina casera. Su preparación comienza calentando leche con una rama de canela y piel de limón, evitando la parte blanca para no aportar amargor.

Cuando la leche está bien aromatizada, se añade el arroz y se cocina a fuego lento, removiendo con frecuencia para lograr una textura cremosa. Poco a poco, el grano libera su almidón, dando lugar a una consistencia suave y envolvente.

El azúcar se incorpora hacia el final de la cocción, equilibrando los sabores sin interferir en la textura del arroz. Este paso permite controlar mejor el dulzor y conseguir un resultado final más armonioso y delicado.

Una vez listo, se deja reposar y se sirve en cuencos individuales, espolvoreado con canela en polvo. Este sencillo gesto aporta un toque final aromático que realza aún más su sabor y su presentación.

Su sabor y fácil elaboración lo han convertido no solo en un imprescindible en Semana Santa, sino en un reclamo en bares y restaurantes y en una insignia de la comida casera. Así es como un postre asociado a la celebración se ha convertido en toda una referencia gastronómica.