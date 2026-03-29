Así se prepara el rico plato valenciano de Semana Santa que no se conoce en el resto de España: "Fresco y sin carne"

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La fiesta suele ir unida a la gastronomía, y viceversa. En el caso de la Semana Santa existen múltiples platos y dulces típicos que se pueden degustar, incluso algunos en el ámbito local.

Es el caso de la titaina, una comida típica en Valencia y que no se conoce en el resto de España. Su sencilla elaboración y su rico sabor hacen que sea muy importante durante esta fiesta tradicional.

Sobre todo porque precisamente respeta la tradición. Se trata de un plato fresco y elaborado sin carne, por lo que se puede comer en cualquier día de la fiesta. Además, da igual la hora del día.

La titaina es un plato que en su día surge en El Cabanyal, en los Poblados Marítimos de Valencia, donde tiene mucho arraigo la celebración de la Semana Santa Marinera.

Coloquialmente, este plato se conoce como 'el pisto de Valencia', y resulta casi imprescindible para la gente de la tierra.

Esta receta humilde se elabora de manera muy sencilla. De hecho, cualquiera puede cocinarlo en casa, ya que se hace con productos de la tierra.

Con pocos ingredientes y un toque marinero, y menos de media hora de tiempo, es una receta original y fácil de hacer para triunfar entre los comensales. Y sirve desde el almuerzo hasta la cena.

Existe una versión 'original' elaborada con la tonyina de sorra como ingrediente principal, aunque se trata de un plato tan sencillo que permite diversas variaciones.

Pero el principal ingrediente es la tonyina de sorra, una ventresca de atún en salazón que es muy complicado de encontrar fuera de Valencia.

Así, es posible encontrar titaina elaborada con pescado fresco, e incluso con bonito si es temporada de consumirlo. También se puede probar a cocinar titaina con una buena conserva.

Relación con la fiesta

La titaina triunfa también por estar elaborada sin carne. Esto, sumado a que el origen del plato está en el distrito marítimo de la ciudad de Valencia, se asocia tradicionalmente a la fiesta religiosa de la Semana Santa Marinera.

Esta fiesta es vivida con fervor en toda la ciudad, aunque triunfa enormemente en la zona marítima de Valencia. Allí, con las comidas y cenas celebradas alrededor de esta fiesta, la titaina triunfa entre los platos ofrecidos.

Incluso esta moda se ha extendido a las Fallas. Así, en los almuerzos, comidas y cenas que se ofrecen en los casales falleros también se suele ofrecer este plato en forma de tapa.