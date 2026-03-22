Mercedes, abuela cocinera: "Para hacer unas albóndigas jugosas solo se añade la yema del huevo, la clara se reserva"

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Conocida en redes sociales como la @iaiacocinera, Mercedes Real es la abuela valenciana por excelencia. Gracias a su desparpajo y simpatía, ya acumula 123.000 fieles seguidores de sus recetas.

Su nieta Laia lleva la cuenta y graba los platos tradicionales que cocina Mercedes. Las dos son de Puçol (Valencia).

A sus 86 años, la mujer desprende una vitalidad que traspasa las pantallas. Todo empezó casualmente un domingo de comida familiar, cuando subieron un vídeo a Tiktok que alcanzó miles de visualizaciones.

"Bon dia, seguidors, hui anem a fer..." (Hola, seguidores, hoy vamos a hacer...). Así saluda siempre a su público.

En una de sus recetas enseña cómo elabora las mejores albóndigas caseras. "Para hacer la mezcla añado solo la yema del huevo; la clara la reservo para pasarlas por ella antes de freírlas", señala.

Mercedes explica los pasos que sigue para hacerlas. En la carne de cerdo cruda que tiene preparada añade el pan que ha dejado a remojo, la yema de huevo, la pimienta, las hierbas provenzales y la sal.

Es el momento de amasar todos los ingredientes para formar las 'bolitas' que pasará por la clara que ha reservado. Después, las fríe. Y ya estaría, aunque recomienda servirlas con una salsa de tomate.

Con las albóndigas también se puede hacer un guiso; receta que también enseña. Para ello, primero sofríe una cebolla y un tomate y agrega un poco de pimentón rojo.

Posteriormente, echa el sofrito en un cazo con agua, donde pone las patatas y la zanahoria, un poco de azafrán, sal, un picadillo de cacahuete, ajo y perejil. Por último, añadiría las albóndigas y lo deja hervir durante 30 minutos.

Para despedirse, lo hace con un "ale adéu" (ale, adiós), conciso y breve. Así se ha ganado el cariño de sus seguidores.