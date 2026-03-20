Fecha confirmada: el nuevo local del chef Ricard Camarena abrirá sus puertas este marzo con una carta "libre y popular"

El chef Ricard Camarena, en la cocina de su restaurante. Cedida

NO BAR, la nueva propuesta del chef Ricard Camarena en el apartahotel Kora Lluna, abrirá sus puertas el próximo lunes 23 de marzo en el barrio de El Cabanyal-Canyamelar.

Y lo hará con una idea muy clara: devolver protagonismo al bar de toda la vida. Ese lugar al que uno entra sin pretensiones, con libertad para pedir mucho o poco, para quedarse un rato o alargar la sobremesa, para ir solo o acompañado y dejar que sea el momento el que marque el plan.

Ubicado en la planta inferior de Kora Lluna, NO BAR estará abierto todos los días de 9:30 a 00:00, con cocina en funcionamiento de manera ininterrumpida y acceso libre para todo el público.

La propuesta quiere recuperar la esencia del bar tradicional desde una lectura actual, apoyándose en viejas costumbres muy reconocibles, pero con una carta única y complementaria al resto de espacios de Ricard Camarena, incluidos Central Bar y BAR X.

"Más que un nuevo local, NO BAR nace como una reivindicación de una forma muy nuestra de entender el bar como punto de encuentro. La de entrar a tomar un aperitivo, almorzar, comer, cenar o simplemente pedir una tapa y una bebida sin someterse a horarios rígidos, ni a rituales innecesarios", comunican.

"NO BAR nace de la sencilla idea de recuperar el placer de entrar a un bar sin pensarlo demasiado, sentarte y pedir lo que te apetezca en cada momento", explica Ricard Camarena.

Plato del nuevo restaurante de Ricard Camarena, NO BAR. EE

"Nos interesaba volver a esa esencia tan cotidiana y tan nuestra, pero haciéndolo desde una sensibilidad actual, con una cocina cuidada, reconocible y abierta a todo el mundo", añade.

El cocinero subraya que el proyecto no busca replicar otros formatos del grupo, sino ampliar el mapa de experiencias con una propuesta propia.

"Hay momentos que piden algo más espontáneo, más directo, más libre. NO BAR responde a esa manera de disfrutar, sin solemnidad, con horarios amplios y con una carta que acompaña muy bien ese espíritu", aclara el chef.

Lugar de encuentro

Esa voluntad de recuperar tradiciones llegará también a las tardes. Entre las 15:30 y las 19:30, NO BAR invitará a volver a usos tan valencianos como jugar al dominó o al truc, devolviendo al bar su dimensión "más social y popular".

La idea es que el espacio no se limite a ser un lugar de paso, sino también un lugar en el que quedarse, conversar y compartir.

Desde primera hora de la mañana, de 9:30 a 12:00, NO BAR ofrecerá esmorzaret con una propuesta que incluye el clásico "gasto" y la posibilidad de rematar con un cremaet.

Postre del nuevo restaurante de Ricard Camarena, NO BAR. EE

En esa franja se podrán probar bocadillos como el de lomo con mojo picón, queso y cebolla; el de esgarraet de verduras asadas con anchoas y boquerón; el de blanc i negre con habitas; o el de emperador al ajillo con espinacas y queso.

Para compartir

La carta despliega una propuesta pensada para compartir, con platos que parten de referencias populares y juegan con la memoria, el contraste y el gusto reconocible, pero afinados desde la mirada de Ricard Camarena.

"La intención no es disfrazar el bar, sino actualizarlo sin perder su verdad", asevera.

Entre los platos más representativos aparecen la tortilla César con pollo al ajillo, nueces pecanas y parmesano; la empanada crujiente de blanc i negre con habitas y crème fraîche; la mozzarella frita con la salsa brava del BAR X; la 'tri-taina' del Sr. Félix con tartar de atún Balfegó, mojama y huevo frito; el tiradito de lubina asada con pil pil de pimientos rojos y lechuga aliñada; o la bomba de patata y sepia con emulsión de perejil.

En el apartado dulce, NO BAR propone las albóndigas de chocolate con salsa sticky toffee y helado de nata o una torrija muy particular.

NO BAR contará con un equipo formado por profesionales que ya llevan tiempo trabajando bajo la filosofía de Ricard Camarena y que conocen bien su manera de entender la hospitalidad, el ritmo de la sala y el cuidado de los detalles.

Esa base permitirá trasladar al nuevo espacio una forma de hacer muy definida, pero adaptada a "un registro más cotidiano, flexible y popular".

De esta manera, con NO BAR Ricard Camarena propone volver a mirar el bar como uno de los grandes escenarios de la vida cotidiana, un lugar para comer, beber, conversar, jugar, encontrarse y dejar que el tiempo pase sin guión.

"Un espacio reconocible y abierto, apoyado en la tradición, pero pensado para el presente".