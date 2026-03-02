Cambio de fecha: el Dona Festival de Valencia se aplaza debido a las previsiones meteorológicas "adversas"

La organización de Dona Festival ha decidido posponer la celebración del evento debido a las previsiones meteorológicas adversas para este fin de semana.

Inicialmente, el festival estaba programado para el próximo sábado 7 de marzo al aire libre, concretamente en el Parque Central de Valencia.

Precisamente por las características del evento, la organización ha decidido aplazarlo poco más de un mes, hasta el 18 de abril.

Así, desde la organización del evento defienden que esta decisión se ha tomado con el objetivo de "garantizar la seguridad tanto de los asistentes como del personal".

A pesar de este cambio de fecha, el resto de detalles se mantienen. La ubicación será la misma, el Parque Central, y también el formato del evento.

La hora de apertura será igualmente a las 17.00 horas, y desde ese momento se ofrecerá una jornada de música en directo y sesiones dj en un espacio urbano abierto y accesible.

Por ejemplo, en la cabina va a estar Freyja, la fusión de las DJs y productoras Marien Baker y Kristine Love, junto a grandes nombres de la escena como Inmaeyes, Lau Minez y Raquel Cardona.

Para que no decaiga el ritmo, desde Colombia llega Steff para aportar su experiencia en festivales internacionales.

Además, Tamy Vars pondrá el toque de techouse, house y afro que la ha hecho residente de los mejores locales de Valencia.

Más allá de las sesiones de DJ, el festival contará con las actuaciones en directo de la cantante Mireia Ortiz, conocida por su paso por La Voz, y la cantautora Jacheline.

Todo se mantiene igual, y las entradas adquiridas continúan siendo válidas para la nueva fecha sin necesidad de realizar ningún trámite. Eso sí, también se habilitará un periodo de devolución para aquellas personas que no puedan asistir.

Desde la organización aseguran que tras el aplazamiento, el evento regresará "con la misma energía" y programación, reforzando su apuesta por el talento femenino.

Al finalizar, a los asistentes se les entregará una pulsera con acceso para continuar la jornada en el 'after party' oficial en la sala Alegal, donde participarán las dj's y protagonistas del festival.

Dona Festival es una cita cultural centrada en la visibilización del talento femenino dentro de la música.

Cuenta con el apoyo de instituciones como Fotur, Ayuntamiento de València, Valencia Music City, Visit València, Turisme Comunitat Valenciana, Actitud Mediterránea, Valencia Promotor Cultural, Promfest, VFV, ProDJCV y Consumo Moderado.

Las entradas se pueden adquirir en la web del evento y en Enterticket hasta agotar existencias o completar aforo. El día del evento habrá entradas en taquilla con el precio actual. Además, los usuarios de Carnet JOVE obtendrán ventajas exclusivas.