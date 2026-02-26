Confirmado: las 146 churrerías autorizadas para las Fallas abrirán a partir de este día en las calles de Valencia

Valencia ya está lista para vivir las Fallas 2026. Con ellas llega también una tradición ligada a la fiesta, las churrerías.

Cada año se montan decenas de puestos alrededor de toda la ciudad, que sirven desde chocolate caliente hasta churros y buñuelos, dulces típicos de la fiesta de las Fallas.

Para este año, el Ayuntamiento de Valencia ha autorizado 146 puestos, que no podrán abrir este fin de semana, cuando comienza oficialmente el mes de las Fallas.

Todas las churrerías han visto retrasada su apertura hasta el próximo lunes 2 de marzo, lo que supone un total de once días menos que el año pasado.

La decisión fue anunciada por el concejal de Fallas, Santiago Ballester, que se justificó en el beneficio al vecindario: "La apertura se retrasa para evitar molestias a vecinos".

"Esta decisión se adopta en la reunión de la Mesa de Diálogo de las Fallas para evitar molestias al vecindario", explicó Ballester.

Es decir, que la decisión de que las churrerías abran menos días no es única y personal del concejal, sino que se basa en las reuniones de esta Mesa de Diálogo.

Se trata del organismo consultivo de la Junta Central Fallera (JCF) y el Ayuntamiento, que se reúne para anticipar el bando fallero y organizar la fiesta.

Además, planifican el calendario escolar y las normativas de seguridad, y buscan consensuar la convivencia durante los días de Fallas.

Para 2026 se ha decidido así que los puestos de churros permanezcan abiertos un total de 17 días, entre el 2 y el 19 de marzo.

De hecho, se esperaba que los 146 puestos de la ciudad pudieran comenzar a vender sus dulces a partir del fin de semana de la Cridà, que tuvo lugar el pasado 22 de febrero.

Por ser tan temprano, explicó Ballester que "se ha decidido trasladar la autorización al siguiente fin de semana, puesto que la semana entre la Cridà y el inicio del mes de marzo no existe actividad festiva en la calle".

Ballester también recordó que el trámite para adquirir los permisos se cerró a finales de noviembre de 2025 y se adelantó respecto a años anteriores, al igual que la solicitud de autorización para la concesión de espacios de dominio público.

Asimismo, apuntó que la respuesta sobre la autorización de las paradas se adelantó a principios del mes de febrero, cuando el año pasado "se comunicaron a mitad del mismo mes".