El local que sirve comida china tradicional en Valencia: "Los 'noodles' los hace su madre, están tres horas en aceite"

​Aunque aparente ser el bar de toda la vida, lo que se esconde al traspasar las puertas de Bar Cafetería 115 es un restaurante que sirve comida china tradicional.

Ubicado en el barrio chino de Valencia, concretamente en la calle San Vicente, este local familiar ofrece a sus clientes gastronomía asiática auténtica: desde asado de cerdo hasta fideos fríos caseros y pollo para compartir.

"El plato que vamos a probar hoy hay que reservarlo con antelación", asegura Jacobo De Santiago, @jacoveoo en redes. "Los noodles los hace su madre; están tres horas en aceite", añade, en referencia a su acompañante Ron, hija de la dueña.

"Textura elástica. Es un poco picante", valora él, mientras enseña a cámara lo largo que es el fideo.

Para comer piden sopa de pollo especial, por 18,80 €; y pollo con salsa picante, que tiene un precio de 8,20€.

Además, en Bar Cafetería 115, el clásico arroz tres delicias se sustituye por arroz blanco importado de China como guarnición, ideal para mezclarlo con las salsas del resto de platos.

En total, la cuenta de Jacobo y Ron asciende a 28,80 €, es decir, a 14,40 euros por persona.

En cuanto a las reseñas de Google, estas le otorgan una puntuación de 4,4. "La comida está riquísima. Hemos probado de las dos cartas; de la española las tapas y bocadillos, y de la carta asiática los platos preparados están buenísimos (fideos fritos, cerdo rebozado, el pescado con soja....)", escribe un cliente.

"Se nota que es verdadera comida china. Camarero muy atento. Precio económico. Muy buena relación calidad-precio. Lo malo es que se ha hecho muy famoso y es mejor ir con reserva porque siempre se llena", comenta otro.

Para otra persona fue "un descubrimiento". Indica, por escrito, que "se nota autenticidad y buen hacer": "Negocio familiar, la familia es encantadora. Sin duda volveremos a probar la comida suculenta. La berenjena espectacular".

Aunque sea un local muy apreciado, sobrevuela el rumor de que el establecimiento cerrará. El propio restaurante no lo ha confirmado aún oficialmente, pero en el vídeo el camarero dice que será "dentro de poco".