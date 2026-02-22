David y José, los gemelos que arrasan con su local en el centro de Valencia: "Defendemos la auténtica paella valenciana"

David y José Montero son dos gemelos valencianos que han convertido su proyecto familiar en un modelo gastronómico híbrido con el propósito de defender la auténtica paella valenciana por bandera.

En pleno centro histórico de Valencia, su local Ricepaella Delivery funciona de manera diferente según la hora del día: por la mañana es un obrador especializado en paella y arroces premium, en formato delivery y take away.

Sin embargo, por la tarde se transforma en un espacio de aprendizaje donde visitantes de distintos países aprenden a cocinar la auténtica paella y a descubrir su historia y cultura.

El pilar del proyecto es respetar el producto y la técnica de la paella valenciana, pero también elaboran sus propios arroces de autor.

Además, han desarrollado una marca propia de arroz utilizada en sus preparaciones y en venta directa a particulares y restaurantes.

Cada tarde, cuando el espacio se convierte en aula, los talleres en inglés y español permiten que la paella deje de ser solo un plato para convertirse en una experiencia cultural, conectando gastronomía, tradición y territorio.

Así, el proyecto se estructura en cuatro líneas: paella valenciana premium en delivery y take away; experiencias y talleres en su propio espacio; venta de arroz para restaurantes; y tienda online y comunidad digital activa.

Negocio familiar

David Montero, chef y autor del libro Paella Lovers, aporta la parte técnica y culinaria, mientras que José Montero se encarga de la gestión y estructura empresarial, coordinando el crecimiento y las distintas áreas del negocio.

Los dos crecieron en una familia trabajadora donde, dicen, "el oficio y el esfuerzo eran parte del día a día". Esos valores son los que hoy aplican tanto en la cocina como en la gestión de la empresa.

Interior de Ricepaella delivery. EE

Con su cocina, buscan transmitir la fusión de la tradición y la innovación, manteniendo la esencia de los platos de arroz más populares.

David, de hecho, conocido como @Ricepaella en redes sociales, es un embajador internacional de este plato. Tanto es así que después de pasar por varios países europeos y americanos, obtuvo el primer premio en la 58ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca.