Amstel celebra la 'germanor' de las Fallas con una canción inédita del artista valenciano Zzoilo: "Homenaje a la cultura"

La germanor no es solo una palabra, es una manera de vivir. Representa unión, solidaridad y orgullo compartido.

Con el objetivo de celebrar este sentimiento, el artista valenciano Zzoilo ha presentado Valencia está hecha de Germanor, un tema impulsado junto a Amstel que convierte en canción uno de los valores más reconocibles de la ciudad: la unión y el orgullo compartido.

"Es mucho más que una canción, es un homenaje a la identidad valenciana y a la fuerza de nuestra cultura. Como valenciano, participar en este proyecto es algo muy especial", ha expresado Zzoilo en la presentación del single.

El nuevo tema captura ese sentimiento de celebración compartida, cercanía y orgullo colectivo, y nace con vocación de sonar en pasacalles, plazas y encuentros falleros.

Para ello, Amstel regalará la partitura adaptada para bandas y charangas reforzando la idea de que la germanor no solo se escucha: se comparte allá donde sucede.

En Valencia, cualquier celebración es más auténtica cuando se disfruta en compañía. Un valor profundamente arraigado en la cultura local y también en el ADN de Amstel, que desde hace más de tres décadas acompaña a la ciudad en sus tradiciones y, especialmente, en las Fallas.

Por eso, la germanor alcanza su máxima expresión del 15 al 19 de marzo, pero se vive los doce meses del año en casales, barrios y celebraciones. No entiende de fechas: es una actitud cotidiana que acompaña a la ciudad durante todo el año.

Por ello, Amstel une al mundo fallero, refuerza la red social que sostiene la fiesta y transforma ese sentimiento compartido en algo visible -y también audible- para toda la ciudad.

"En Amstel llevamos más de medio siglo formando parte de Valencia, de su día a día y, especialmente, de una de sus tradiciones más queridas: las Fallas. Nuestro compromiso con esta fiesta y con todo lo que representa -la cultura, la creatividad, la convivencia y el orgullo de pertenencia- es absoluto, porque Amstel es una marca profundamente arraigada a esta tierra, con su fábrica en Quart de Poblet y una historia compartida con generaciones de valencianos y valencianas", ha explicado Ainoa de Olazábal, Marketing Manager Amstel.

Germanor Fest

El calendario fallero culmina con el GermanorFest, que este año se celebrará en Quart de Poblet, localidad donde se elabora Amstel desde hace más de cinco décadas.

El encuentro combinará almuerzo popular, actividades y conciertos en una jornada pensada para seguir celebrando lo que nos une.

La cita tendrá lugar el 25 de abril y contará con Zzoilo, Ladilla Rusa, León Benavente y el DJ Víctor Perez, entre otros artistas que se desvelarán en las próximas semanas.

Las entradas ya se pueden conseguir a través de diferentes vías del 2 de febrero al 22 de abril de 2026. En bares, pidiendo una cerveza Amstel y acumulando cuatro pincodes.

También en supermercados, por compras superiores a 8 euros en productos de la gama Amstel que incluyan código promocional hasta agotar existencias.

En ambos casos, los códigos deberán registrarse en www.fetadegermanor.com para canjear la entrada. Como novedad este año se pondrán a la venta dos mil entradas adicionales para su compra directa en la página web somosdebarra.bar.

En Fallas, la convivencia se multiplica alrededor del esmorzar, tradición profundamente valenciana. Por eso, el 16 de marzo Amstel vuelve a reivindicar el Día No Oficial del Almuerzo coincidiendo con la plantà.

Cuatro años reivindicando el esmorzar, que sigue el modelo de otras celebraciones de las Fallas caracterizadas por su carácter social, su espíritu genuinamente valenciano y su vinculación con las tradiciones, como la Mascletà, La Cremà o La Despertà”.

Este año, la marca contará además con la colaboración de Choví a través del concurso “Morter d’Or”, que premiará a la falla con el mejor esmorzaret con el allioli como protagonista.