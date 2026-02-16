Se buscan vecinos en este pequeño pueblo de Valencia con 321 habitantes: hay empleo y casas desde 50.000 euros

La Comunitat Valenciana tiene lugares de ensueño para vivir. La accesibilidad y la disponibilidad de servicios se suman a su encanto natural inigualable. Sin embargo, muchas localidades se enfrentan a los problemas de la despoblación.

Para que algunos de los pueblos que enfrentan este problema puedan revertir esa situación, iniciativas como 'Vente a vivir a un pueblo' buscan contribuir a que las localidades tengan una nueva vida.

Uno de esos pueblos es Millares, un pequeño municipio ubicado en el interior de la provincia de Valencia que se encuentra en el corazón de la comarca de La Canal de Navarrés, a casi dos horas de la ciudad.

Rodeado de montañas, barrancos y un gran encanto rural, es una pequeña localidad de tan solo 321 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ahora, con esta iniciativa, la localidad, que ha visto como en el último siglo su población se ha reducido casi a la mitad, busca reactivar el dinamismo y atraer nuevos vecinos.

Según detallan en la página web de la iniciativa, Millares se sitúa a 35 kilómetros de Buñol y a 70 kilómetros de Valencia, lo que permite combinar la vida en un entorno natural con la cercanía a núcleos urbanos de mayor tamaño y oportunidades laborales.

En materia de empleo, existen oportunidades principalmente en el sector servicios y en el sector primario, vinculadas a la agricultura, pequeños comercios y actividades relacionadas con el turismo rural y el entorno natural.

En el ámbito sanitario, Millares cuenta con consultorio médico en el propio pueblo. Para atención hospitalaria especializada, el centro de referencia se encuentra en Valencia, a 70 kilómetros de distancia.

En cuanto a transporte, el municipio dispone de servicio de autobús. La estación de tren más cercana está en Buñol y el aeropuerto más próximo se encuentra en Manises, dentro de un radio inferior a 100 kilómetros.

A nivel educativo, el pueblo dispone de colegio para educación primaria, mientras que el instituto más cercano también está en Buñol, facilitando la continuidad formativa sin necesidad de desplazamientos excesivos.

El mercado de vivienda resulta accesible. El alquiler parte desde aproximadamente 400 euros mensuales en 2025, mientras que la compra de vivienda puede encontrarse desde 50.000 euros, lo que supone una opción atractiva frente a precios urbanos.

Millares

La historia de Millares se remonta a la prehistoria, como demuestran los abrigos con arte rupestre levantino declarados Patrimonio Mundial. Estas pinturas reflejan escenas de caza y vida cotidiana de los primeros pobladores del territorio.

Durante la Edad Media fue un enclave estratégico. Destaca el Castillet, fortaleza que domina el núcleo urbano y recuerda su pasado defensivo de origen islámico. También permanecen restos de murallas y estructuras que evidencian su importancia histórica.

El entorno natural es uno de sus mayores atractivos turísticos. Rutas señalizadas recorren barrancos, fuentes y antiguos caminos rurales, permitiendo descubrir cascadas estacionales y formaciones geológicas singulares junto al curso del río Júcar.