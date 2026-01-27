Rubén, cocinero, sirve los platos con Estrella Michelin más baratos de la Comunitat: "El menú tiene 6 platos por 49€"

Rubén, cocinero, sirve los platos con Estrella Michelin más baratos de la Comunitat.

Comer en un restaurante con Estrella Michelín ya no es un lujo. Frente a los menús de elevados precios que ofrecen los locales que han logrado este ansiado reconocimiento gastronómico se alza Rubén Miralles.

Él es cocinero, y en su restaurante de Vinaròs, en Castellón, ofrece un menú de seis platos por tan solo 49 euros. Teniendo en cuenta la valoración Michelín de su local, sorprende que tan solo cueste eso.

Se trata del restaurante Rubén Miralles, y en el norte de su provincia sirve los platos con Estrella Michelín más baratos de la Comunitat Valenciana.

Todos ellos forman el menú Producte, que como indican en la propia página web de la firma, es una "cocina de mercado fundada en un valor principal e innegociable: el producto".

"Nuestro menú es una propuesta ideal para conocer una cocina construida sobre el producto local y de proximidad", explican. Esto es, añaden, una cocina "sincera, desarrollada sobre su sabor, su integridad y su potencial".

Este menú está formado, apuntan, por platos de temporada. Y lo actualizan en función de la temporada de los productos. Eso sí, "en la propuesta predomina la huerta y el mar".

La propuesta se divide en seis pases. Lo primero que se sirve a la mesa, eso sí, son dos snacks con pan artesano y su aceite de oliva virgen extra.

Actualmente -puede que varíe en función del momento del año- sirven una ensalada de caballa, que consta de caballa marinada, gazpacho de lechuga, almendra y salpicón.

Después es el turno de la alcachofa kilómetro 0, una alcachofa confitada "con sus chips, brandada y sifón de patata".

El menú también incluye un arroz cremoso de calamar encebollado y all i oli, uno de los platos fuertes del restaurante. Pero no se trata del principal del menú, ya que eso llega justo después.

Como plato principal se puede elegir entre tres opciones: pescado, carne u otras, pero que están disponibles con suplemento.

Como no hay menú sin toque dulce, este de Rubén Miralles también incluye varias opciones de postre: un cremoso de cremaet de Vinarós y espuma de coco, una crema de limón y frutos rojos u otras opciones con suplemento.

Todo ello por tan solo 49 euros más la bebida, frente a otros menús del propio restaurante que duplican el precio. Está disponible todos los días.

El restaurante

Rubén Miralles lidera cada día su propio restaurante en Vinaròs, en Castellón. Eso sí, antes debió tener un maestro que le enseñase todo lo que hoy en día sabe hacer. Ese fue Avelino Ramón.

Como explican en la web del local, su cocina "es una apuesta innegociable por el valor del producto local y de proximidad".

"Lejos de resultar un límite, en las raíces encuentra cimientos firmes para desplegar propuestas creativas que revolucionan la cocina de mercado, con nuevas formas de hacer y sorprender a los comensales", describen.

El chef se formó en Benicarló, y anteriormente trabajó como jefe de cocina en restaurantes de la provincia como Rojo Picota y Mandarina. Fue en 2018 cuando decidió emprender su propio negocio en su ciudad natal.

"Desde entonces, el Restaurante Rubén Miralles no ha dejado de evolucionar buscando nuevas formas, nuevos platos y nuevas experiencias para sus comensales", explican en la web del restaurante.