El nuevo local de moda de Valencia: Piano Bar Lupin promete "noches memorables" con karaoke y taller de cócteles

Un lugar auténtico e inolvidable, con gastronomía y música en un ambiente sofisticado. Así es Piano Bar Lupin, el nuevo clásico de la noche valenciana y el primer espacio en la ciudad que apuesta por la música en directo, la coctelería de autor y el relato artístico en un mismo lugar.

Valencia merecía tener un piano bar de estas características, en pleno centro: en la planta sótano del Mercado de Colón. Apenas lleva un par de meses abierto, pero ya ha dado más que hablar.

La música en directo con el piano como protagonista, un karaoke abierto a todos y una barra de coctelería con una amplia oferta son los ingredientes perfectos de una velada inolvidable.

El bar abre todos los días de la semana, desde las 16:00 hasta las 03:00 horas. Los jueves, viernes y sábados se puede disfrutar de música en directo y actuaciones, aunque la programación puede variar en festivos o eventos especiales.

Pero ser el único Piano Bar de la ciudad no les parecía suficiente y este 2026 llega con novedades: los domingos darán espacio a artistas emergentes o de flamenco en vivo (Aires de Flamenco); y otros días realizarán talleres de coctelería y sesiones de monólogos + pizza (Pizza Comedy).

Jorge Herrero, socio fundador del establecimiento, explicó su propósito: "Piano Bar Lupin nace para divertirse. Queremos que la gente se suelte, que deje de tomarse todo tan en serio. Reinterpretamos el piano bar clásico -ese espacio oscuro, de whisky y humo- y lo convertimos en un formato luminoso, participativo y sin corsés".

"Somos un bar especializado en coctelería y bebidas en el que puedes cantar a pulmón, pedir temas y vivir actuaciones cercanas", agregó.

Herrero aseguró que también hay momentos para que el público coja el micro, "con las letras en pantalla y un maestro de ceremonias que lo guíe".

"Si en Madrid existen referentes como Toni2, o en Barcelona y Sevilla han surgido este tipo de propuestas, Valencia merecía su templo. Muchos amigos nos decían que ya tocaba", contó.

El pianista Dani Quinto actúa en Piano Bar Lupin. EE

Para Jose Manglano, director del Mercado de Colón, Piano Bar Lupin "aporta carácter, originalidad y mucho ambiente. Es algo distinto, nuevo".

En un entorno donde cada vez es más frecuente el 'tardeo' y que las cenas se alarguen, Manglano acoge "con placer" el primer piano bar de la ciudad de Valencia. "Qué mejor sitio que este mercado, donde se recoge el mayor talento gastronómico por metro cuadrado de toda la ciudad", señala.

Coctelería de autor

Piano Bar Lupin es la versión más honesta y desenfadada de Maison Lupin, el lounge por excelencia para la noche valenciana que se ha convertido en un fenómeno en el centro de la ciudad gracias a una propuesta única: cócteles servidos en esculturas de cerámica que rinden tributo a los grandes de la música:

- Rosalía: Ginebra, puré de fresa, lima, tónica Berry Royal y un toque chispeante.

- Bad bunny: Con el ron caribeño de PR, puré de maracuyá, cointreau y el sweet and sour.

- Julio Iglesias: El cocktail más trahuan. Ginebra seca, vermut blanco, cointreau, tónica y bitter de naranja.

- Luis Miguel: Tequila, cointreau, zumo de lima y azúcar.

- Nino Bravo: El más valenciano, ginebra valenciana, licor de naranja, zumo de naranja natural y un tour de cava brut.

- Micrófono Dorado: Vodka, sirope de mango, ginger ale, zumo de limón y hojas de menta.

- Lupin: Vodka, sirope de sandía, sandía natural y lima para quitarse el sombrero.

Cócteles de autor de Piano Bar Lupin. EE

"Menos fingir, más desafinar"

Piano Bar Lupin es el nuevo punto de encuentro musical de Valencia: coctelería, música en directo y participación del público con un piano de cola de más de seis metros como elemento central.

Los pianistas residentes e invitados interpretan clásicos atemporales, pop e himnos generacionales, y actúan como anfitriones del espectáculo.

Lupin Piano Bar, además, promete "noches memorables sin descanso": lunes de monólogos, miércoles de micro abierto, e incluso jornadas de karaoke. Y ofrece la posibilidad a empresas y particulares de organizar eventos y fiestas en sus propias instalaciones.

Un Piano Bar sin karaoke no iba a ser lo mismo. Por eso, será el punto diferencial durante las sesiones de directo de los jueves, viernes y sábados.

Karaoke en Piano Bar Lupin. EE

El artista gestionará los turnos, abrirá el micro y seleccionará quién canta en cada momento para mantener un cierto ritmo y calidad.

¿Y cómo es el proceso? Las canciones se solicitan al artista y, si están en el repertorio del sistema, este indicará cuándo puede sonar. Lo que sí hay que hacer es seguir la norma: es obligado disfrutar con estilo Lupin (informal y divertido), pero con compostura.

Piano Bar Lupin pretende ser el espacio donde todo el mundo se quita la máscara, los guantes y se relaja.

Un nuevo concepto de coctelería que rompe con todas las normas ya vistas en otros espacios y que abre sus puertas a cantar para desafinar, a dejar de fingir y donde ocurre todo lo que realmente hace vibrar: la música, los amigos, cantar abrazados mientras se derraman las copas, respirar y contemplar el arte.