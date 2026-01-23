Vuelve el mercado medieval más esperado de 2026 en este pueblo de Valencia: artesanía, gastronomía y atracciones

Nuevo fin de semana de eventos en Valencia. Regresan los mercados medievales a la provincia, característicos del invierno, que siempre son un atractivo para muchos turistas en pueblos de toda la autonomía.

Vuelve uno de los más esperados a Silla este mismo fin de semana con motivo de la Feria de San Sebastián, que desde este 23 de enero celebra su 25ª edición en pleno centro urbano, concretamente en la Avenida Gandía.

Desde este viernes, la localidad valenciana de Silla, ubicada a poco más de 20 minutos de la ciudad de Valencia, acoge una feria de gran esencia medieval en la que la cultura se combina con la gastronomía y la historia.

La ubicación seleccionada en esta edición de 2026 es diferente de años anteriores como consecuencia de las obras del Parque de la Estación, por lo que la Avenida Gandía contará con el despliegue de los expositores y el mercado medieval.

Además de gastronomía y artesanía, la feria de atracciones es otro de los puntos fuertes de la cita festiva. Se ubicará en la avenida del Camí de l’Algudor, detrás del polideportivo municipal, en un espacio amplio y acondicionado para evitar molestias al vecindario.

La Feria arrancará el día 23 a las 18:30 horas con la inauguración del recinto ferial de parte del alcalde de la localidad, Vicent Zaragozá, y se prolongará hasta la noche del domingo 25 de enero.

La 'Fira de Sant Sebastià' mantendrá un horario de apertura de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas, excepto el domingo, cuando cerrará a las 21:00 horas.

A lo largo del fin de semana, la programación incluirá actuaciones musicales, actividades infantiles, muestras gastronómicas como la Fira de la Tapa y el concurso de 'arròs en perol amb ànec'.

San Sebastián

El domingo 25, último día de las fiestas, con motivo de la festividad de San Sebastián, se celebrarán los actos religiosos en honor al patrón, con la misa mayor, la procesión y el tradicional reparto de los panets.

Además, también se celebrarán danzas tradicionales, actuaciones musicales y actividades familiares que pondrán el broche final a esta edición de 2026.

Sin embargo, no es el único mercado medieval que se habilitará este fin de semana en la provincia, ya que, también en honor a San Sebastián, Alfafar contará con un programa festivo al igual que Silla.

También se celebrarán otros mercados medievales en Albocàsser o el mercado renacentista de Llombai.