Toni, cocinero, sobre cómo hacer "la mejor" paella valenciana: "No te puedes olvidar de ponerle sal"

La paella. Seña de identidad valenciana, plato gastronómico por excelencia de la zona y una receta tradicional inquebrantable para los locales.

El cocinero Toni Carceller, como buen valenciano, sabe que este plato no se puede cocinar de cualquier manera, y así lo defiende y divulga a través de sus redes sociales.

Como cada persona, él le da su toque personal a la hora de elaborar la paella, aunque destaca algo que "no se puede olvidar" al cocinarla: "Ponerle sal".

El cocinero y finalista de la sexta edición de MasterChef, comparte a través de redes sociales innumerables recetas de platos para sus seguidores. Sobre todo, arroces.

Algunas de sus recetas son más tradicionales, como la de la paella valenciana o el arròs amb fessols i naps. Otras, más vanguardistas. Por ejemplo, una paella de secreto ibérico y manzana o una de embutido y habas.

Además de por la cocina en sí, las recetas de Toni tienen un componente que las hace únicas. Graba el proceso de elaboración en vídeo, y aunque lo comparte en su perfil personal -con más de 126.000 seguidores- quien explica cómo se cocina el plato no es él, sino su hijo.

Gonzalo, el mayor de los 4 niños de Toni, es el encargado de poner voz al vídeo de cada receta. Una forma original y divertida de aprender y divulgar su conocimiento gastronómico.

La receta

Para elaborar una buena paella tradicional valenciana, primero es importante reunir todos los ingredientes necesarios.

En el vídeo, Toni apunta todo lo necesario para cocinar una paella para diez comensales. Así, destaca la importancia, por ejemplo, del ingrediente principal: el arroz. En concreto, él utiliza un kilo.

También es necesario utilizar carne: un pollo y medio conejo. En cuanto a la verdura, el cocinero emplea 600 gramos de bajoqueta, 200 gramos de garrofón y 500 gramos de tomate triturado.

Los condimentos tienen una gran relevancia en la paella. Toni utiliza una cucharada de pimentón dulce, dos ramitas de romero, azafrán y siete litros de agua para elaborar el caldo. Y el detalle más importante: "No te olvides de ponerle sal".

En cuanto a la elaboración, el proceso es sencillo. Primero, se echa una cantidad generosa de aceite en la paella. Una vez está caliente, se añade la carne. Después, la verdura.

Lo siguiente en incluir en la paella es el tomate frito. Se remueve todo bien y, una vez esté cocinado, se añade el agua y el romero.

Por último, se incluye el arroz, esparcido alrededor de la paella. Y se deja cocer. El resultado es impecable, una paella valenciana tradicional y sabrosa para degustar en cualquier ocasión.