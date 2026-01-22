El castillo medieval de Valencia que recomienda National Geographic y en el que rodó Amenábar: "Está okupado"

Valencia no es solo el centro de la ciudad. La provincia esconde auténticos espacios singulares en los que la historia ha perdurado en el tiempo intacta hasta la actualidad. Estos son lugares dignos de visitar.

El Castillo de Buñol es uno de esos iconos de la historia valenciana que han perdurado hasta el día de hoy. Situado en el casco histórico de la localidad, domina la población desde un estratégico promontorio rocoso y ha llamado la atención de la revista National Geographic.

Su origen se remonta a los siglos XI y XII, cuando fue construido durante la dominación musulmana. Tras la conquista cristiana, el recinto fue ampliado y reformado, adaptándose a nuevas funciones defensivas y residenciales.

A lo largo de los siglos, el castillo ha sido testigo de numerosos episodios históricos que han marcado la evolución de Buñol. Su estructura actual refleja las distintas etapas constructivas que convivieron dentro del mismo recinto.

Uno de los rasgos más llamativos del castillo de Buñol es que continúa habitado en su interior. Este hecho lo convierte en una fortaleza viva, algo excepcional dentro del patrimonio histórico español.

El acceso principal conduce a la Plaza de Armas, espacio central del castillo y punto de conexión entre las diferentes edificaciones. Desde allí se distribuyen los principales elementos arquitectónicos del conjunto fortificado.

Entre ellos destaca la Torre Mayor, uno de los elementos defensivos más antiguos y representativos. Desde su posición elevada se obtienen magníficas vistas del municipio y del entorno natural que lo rodea.

Dentro del recinto se encuentra el Museo Arqueológico de Buñol, que alberga piezas que abarcan desde el Paleolítico hasta la época medieval. Sus colecciones permiten comprender la larga ocupación humana del territorio.

También forma parte del castillo el Museo Etnográfico, ubicado en la antigua iglesia de El Salvador. En su interior se recrean escenas de la vida cotidiana tradicional y se exhiben objetos históricos locales.

Castillo de Buñol. Turisme CV

El Palacio Gótico completa el conjunto monumental, mostrando la evolución del castillo hacia un espacio más residencial y señorial. Este edificio refleja el poder de las familias que habitaron el recinto tras la Edad Media.

Pero, destaca especialmente que el castillo medieval está integrado en el propio pueblo. Sus muros forman parte del día a día vecinal desde hace generaciones de manera continua histórica.

'Okupado'

Por su parte, la revista National Geographic, además de destacar su belleza y patrimonio, explica que este castillo valenciano está literalmente 'okupado' por sus vecinos, no como protesta, sino por tradición.

Antiguas estancias defensivas se transformaron en viviendas humildes cuando la fortaleza perdió su función militar y social, política y económica original.

Con el paso del tiempo, el recinto dejó de pertenecer a nobles y pasó a manos públicas. La falta de recursos favoreció que familias se instalaran dentro, adaptando torres, patios y salas en un singular barrio fortificado plenamente vivo hoy.

National Geographic subraya que esta ocupación salvó al castillo del abandono total. Vivir entre sus muros garantizó mantenimiento, uso cotidiano y continuidad histórica, algo excepcional entre castillos medievales españoles.