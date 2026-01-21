Hasta cuatro días de descanso: así será el próximo puente que se celebre en Valencia en este año 2026

Llega el primer puente del calendario laboral de 2026. Lo hace esta misma semana del mes de enero con un nuevo festivo que los valencianos podrán convertir en hasta cuatro días de descanso.

Se trata de la festividad de San Vicente Mártir, patrón de la archidiócesis de Valencia y de la ciudad que tiene lugar cada 22 de enero. Y, para este año 2026, el festivo cae en jueves.

Al ser un día próximo al fin de semana, los más afortunados podrán arreglar su calendario para tener un puente de cuatro días si consiguen no trabajar el viernes 23.

Esto implica que quienes no consigan ese día festivo trabajarán el viernes 23 de enero, como otro día normal.

Más allá de un simple día festivo, Valencia recuerda a San Vicente Mártir con una extensa programación de actos.

A lo largo de la semana, ya se han celebrado actos festivos, aunque el día 22 de enero es el día central de la Fiesta de San Vicente Mártir 2026 en Valencia con celebraciones desde primera hora de la mañana.

La parroquia de El Salvador y Santa Mónica permanece abierta para que los fieles puedan visitar la columna donde, según la tradición, San Vicente fue atado al llegar a Valencia desde Zaragoza antes de su martirio.

A las 10:00 horas, las campanas de la Catedral sonarán con un solemne volteo. Posteriormente, a las 10:30 horas, se celebrará la misa estacional en la Catedral de Valencia, presidida por el arzobispo Enrique Benavent y acompañada por la Coral Catedralicia.

A las 11:30 da comienzo la Procesión General, que parte desde la propia Catedral, y el volteo de las campanas anuncia la salida del Anda y la estatua del Santo por la Puerta de los Hierros.

El recorrido de esta procesión no es casualidad. Recuerda los lugares por los que el santo recibió martirio. Así, discurre por la plaza de la Reina hasta el principio de la calle San Vicente, cuando sigue hacia la calle del Mar y recorre la calle Avellanas.

Procesión de San Vicente Mártir. Jorge Gil / Europa Press

Allí, la procesión pasa por dos capillas dedicadas al santo, y se realiza un pequeño acto litúrgico a cargo del Arzobispo de Valencia. Después, el cortejo regresa a la Catedral por la Puerta del Palau.

Las celebraciones continúan a las 20:00 horas con una misa mozárabe que se celebra en la iglesia de Cristo Rey, la única misa de este tipo (junto con la de Toledo) que se celebra en España.

Cabe destacar que, como ocurre con cada fiesta de la ciudad de Valencia, en el día de San Vicente Mártir tampoco falta la pólvora. En concreto, cada año tiene lugar en la plaza de la Reina una pequeña mascletà en torno a las 13.30 horas.

Sin embargo, para este año, la mascletà tradicional ha sido suspendida tras el accidente ferroviario de Adamuz y los tres días de luto oficial declarados en todo el territorio nacional.

Mascletà cancelada

El Ayuntamiento de Valencia suspendió la mascletà prevista para el próximo jueves por el luto oficial decretado tras el accidente ferroviario registrado el pasado domingo en la localidad cordobesa de Adamuz.

Igualmente, señaló que los actos religiosos organizados por el Arzobispado de Valencia, la misa y la procesión en honor a este santo, se mantendrán.

Además, la Generalitat Valenciana decretó luto oficial en la Comunitat Valenciana durante tres días por el siniestro ferroviario en Adamuz, desde el pasado martes hasta este viernes.