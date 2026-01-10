El nuevo local del centro de Valencia que triunfa por sus torrijas de 4 euros: grandes, gourmet y personalizables

El nuevo local del centro de Valencia que triunfa por sus torrijas de 4 euros.

Tartas de queso, helados, yogures, galletas... cada vez han surgido más locales especializados en determinado postre, pero ninguno como el que ahora se puede disfrutar en Valencia.

Se trata de un postre tradicional español, sobre todo en Semana Santa, aunque está demasiado de moda como para reducir su consumo a un único mes del año.

El local se llama Panou, y está especializado en torrijas. Así, las ofrecen de gran tamaño, gourmet y personalizables desde cuatro euros.

Se trata de la primera tienda especializada en torrijas gourmet de toda España. El local abrió en junio del pasado verano, y desde entonces triunfa con su modelo de negocio: "Tenemos las mejores torrijas de España. No lo decimos nosotros, lo dice nuestra abuela", presumen en redes sociales.

Precisamente la abuela tiene mucho que ver en este negocio. Es el proyecto de Carola Picot, y como explica Panou en redes sociales, "al echar mucho de menos las torrijas de su abuela, decidió emprender este negocio".

El funcionamiento es el mismo que el de los yogures y las tartas de queso, pero con torrijas. Cada una tiene un precio de 4 euros, y a ella se le pueden añadir toppings por 80 céntimos, cremas caseras por 1,20 euros y helados por 2 euros al gusto.

Sobre la elaboración, presumen de que es "todo artesanal". Desde el pan hasta las cremas para cada una de las torrijas. "Por eso nuestra producción diaria es limitada y a veces se terminan antes de lo esperado", explican. Y añaden: "Estamos trabajando en poder hacer más cada día para que pronto nadie se quede sin su torrija".

Chocolate, pistacho, cookies, Lotus, crema catalana, Nutella, dulce de leche... las opciones de toppings, cremas y helados son casi infinitas, y todas las combinaciones son válidas.

Además, para los clientes a los que más les cuesta decidirse, en Panou cuentan con la "Torrija de edición especial", que se renueva cada mes. "Elegimos una torrija especial, creativa y limitada", explican en redes.

Por ejemplo, durante los meses de septiembre y octubre ofrecieron una torrija salada. "Inspirada en las clásicas tortitas americanas, pero con alma española", defendían. Todo por 6 euros, precio estándar.

Así, esta contaba con la torrija casera tierna y jugosa, coronada con panceta crujiente y rematada con un sirope de la abuela. "Un bocado que mezcla dulce y salado en equilibrio perfecto", explicaban.

Otra de las torrijas especiales de meses anteriores ha sido la de Kinder Bueno. "La torrija tradicional bañada en leche recubierta con una crema de avellana blanca y terminada con un crujiente de chocolate y barquillo", detallan.

La más reciente ha sido la de turrón de chocolate derretido: "Es nuestra torrija tradicional empapada en leche con chocolate derretido y arroz inflado crujiente de chocolate".