César Tárrega es uno de los defensas más prometedores del fútbol español. A sus 23 años, después de renovar su contrato con el Valencia CF, ya se ha convertido en uno de los capitanes del club che y en uno de los pilares del equipo de Carlos Corberán.

El que ya es un ídolo para los valencianistas tuvo una formación en la cantera del club además de cesiones en equipos como el Valladolid que le hicieron crecer como jugador. Pero, antes de pasar por Paterna, Tárrega se formó en una de las escuelas de balompié más reconocidas de la ciudad.

Se trata del Don Bosco, un colegio que forma parte de la red de centros salesianos y que tiene una extensa trayectoria educativa con una larga tradición en la ciudad de Valencia.

Su modelo se basa "en la educación integral del alumnado, combinando el aprendizaje académico con la transmisión de valores como el compañerismo, el esfuerzo, el respeto y la responsabilidad".

Se trata de un colegio cercano, con un ambiente familiar, en el que los docentes acompañan de manera muy directa a los alumnos durante su desarrollo personal y académico.

Desde edades tempranas, el centro fomenta la práctica deportiva como una herramienta educativa más. En ese contexto, el C.D. Don Bosco se ha consolidado como un club de referencia en el fútbol base valenciano.

Fue allí donde César Tárrega comenzó a destacar, aprendiendo no solo aspectos técnicos y tácticos del juego, sino también la importancia del trabajo en equipo y la disciplina, valores que han marcado su carrera posterior.

El colegio se encuentra en la ciudad de Valencia, en una zona urbana bien comunicada y muy cerca de espacios de referencia como el flamante Roig Arena.

Aunque actualmente su carrera se desarrolla lejos de las aulas en las que creció, César Tárrega mantiene un vínculo emocional con sus orígenes. En los últimos tiempos, el jugador ha tenido gestos de cercanía con los lugares donde se formó, y visita en ocasiones el centro.

Capitán en el club

Tras años de cesiones fuera del club che, el central se ha asentado como uno de los pilares del conjunto valencianista comandando la zaga defensiva.

Tras su renovación, se ha convertido en uno de los capitanes de la primera plantilla y en estandarte del Valencia CF.

Su importancia, sin embargo, no está acompañada de un buen rendimiento del conjunto de Carlos Corberán, que al finalizar el año 2025, se encuentra más cerca del descenso que de los puestos europeos.