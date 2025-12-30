La atrevida tradición de Fin de Año que se celebra en un pueblo de Valencia: "Una carrera en ropa interior a menos de 0º"

Existen tradiciones de Fin de Año que desafían lo habitual y que, pese al frío, reúnen a todo un pueblo y a visitantes de todos los puntos del país para comenzar el año de una manera diferente a la par que divertida.

Es lo que hacen en el municipio valenciano de La Font de la Figuera. En esta localidad de la comarca de La Costera se celebra desde hace medio siglo la peculiar 'Carrera en Calçotets', una tradición que celebra este año su 50 aniversario.

Se trata de una de esas costumbres que no pasan desapercibidas y ya se ha convertido en un auténtico reclamo en la provincia para dar la bienvenida al nuevo año.

Justo después de las campanadas, alrededor de las 00:05 horas, decenas de participantes corren por la plaza del municipio en ropa interior para dar la bienvenida al año nuevo. "No importa el frío", asegura uno de los participantes de esta edición a EL ESPAÑOL.

La historia de esta carrera se remonta a 1975, cuando un grupo de vecinos decidió desafiar al frío invernal del interior de la provincia de Valencia y protagonizar una carrera en ropa interior tras las uvas de Fin de Año.

Al grito de "yo soy de la Font" y "no hace frío", se celebrará una nueva edición de la icónica carrera de calzoncillos. La prueba consiste en dar dos vueltas a la plaza, en un recorrido de dos kilómetros.

Más allá del aspecto deportivo, la 'Carrera en Calçotets' es un acto festivo que reúne tanto a vecinos como a visitantes que vienen a disfrutar del ambiente. No hay inscripciones ni categorías serias, está hecha para disfrutar.

Los outfits, pese a ser ropa interior, son muy variopintos. Es habitual ver calzoncillos de colores brillantes, calcetines y zapatillas elegantes o desenfadadas.

50 aniversario

Después de la carrera, la fiesta continúa con música a cargo de un DJ en directo desde el balcón del Ayuntamiento, un castillo de fuegos artificiales y una verbena en la carpa municipal que anima a todos a seguir celebrando ya entrada la madrugada.

La Font de la Figuera, con apenas unos pocos miles de habitantes, demuestra con este acto que una ocurrencia puede convertirse en patrimonio festivo.

"Es una carrera en ropa interior a menos de 0º", aseguran sus participantes. Sin embargo, defienden que es una manera única y original de iniciar el año.