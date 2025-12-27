La feria de Navidad de Valencia que no te puedes perder por 5 euros: con realidad virtual, atracciones y deportes

Es uno de los planes navideños más consolidados en Valencia. Atracciones, deportes de todo tipo, teatro... y desde las últimas ediciones, mucha realidad virtual. Así es Expojove, la feria de Navidad que, por tan solo cinco euros, hace que una jornada se convierta en un plan inolvidable.

Todo ello desde este viernes, cuando la fallera mayor infantil de Valencia, Marta Mercader, ha dado el pistoletazo de salida a la nueva edición -la número 42- de Expojove y La Central de la Navidad, espacios impulsados por el Ayuntamiento.

En concreto, como cada año, Expojove abre sus puertas desde este viernes 26 de diciembre hasta el próximo 4 de enero, inclusive. Así, cuatro pabellones con actividades para todos los gustos llenan los miles de metros cuadrados. Las entradas oscilan entre los 3 y 5 euros, y se pueden adquirir en la entrada.

Excursiones familiares, de amigos e incluso de comisiones falleras se congregan durante los próximos días en Feria Valencia para disfrutar de un ambiente de ocio y festivo.

La propuesta reúne una gran diversidad de actividades infantiles y familiares, articuladas en torno a Expojove y La Central de la Navidad, ubicada en Parc Central, con un total de más de 80.000 metros cuadrados de espacios lúdicos y 200 horas de espectáculos, talleres y actividades durante diez días.

Cuenta con una programación renovada y una clara apuesta por la primera infancia, especialmente dirigida a niños de 0 a 5 años, que este año adquieren un protagonismo central en el pabellón 1, con más de 12.000 m² de actividades.

Entre las novedades destacan espacios como ‘Tierra de gigantes’, concebido como un entorno seguro de exploración sensorial y motriz, y ‘Sonarium’, una instalación inmersiva que combina sonidos, ritmos y texturas para estimular el aprendizaje temprano en familia.

En concreto, el pabellón 1 acoge una variada oferta de actividades, talleres de realidad virtual, playbacks, cuentacuentos, espectáculos de circo y magia.

El pabellón 2 es la zona donde una gran variedad de concejalías ofrecen gran cantidad de propuestas para todos los públicos como hace EMT València; Junta Central Fallera; Familia, Juventud e Infancia; Parques y Jardines; Sanidad y Consumo; residuos, Policía Local y Bomberos, entre otros.

Además, existe un pabellón exclusivo, el pabellón 3, dedicado a las atracciones de feria. Castillos hinchables, pequeñas montañas rusas y otros juegos llenan el espacio.

Asimismo, la feria cuenta en el pabellón 4 con la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto a las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad, permitiendo que el público infantil pueda conocer de cerca el trabajo de los servicios de emergencia.

La Central de la Navidad

Paralelamente, y también desde el viernes 26 al 4 de enero, La Central de la Navidad vuelve a abrir sus puertas en el Parc Central como un gran espacio familiar de acceso gratuito.

Su principal atractivo es la ‘Expedición Valencia’, una especie de zona base de almacén de los Reyes Magos antes de su visita a Valencia el 5 de enero, donde a través de un recorrido de 600 m² los pajes muestran cómo se preparan los regalos para la noche más mágica del año.

Este año, el espacio refuerza su carácter inclusivo con contenidos accesibles y personal de apoyo para personas con movilidad reducida y discapacidad auditiva.

El encendido diario del gran árbol de Navidad ubicado en el Parc Central, será todos los días -excepto el día 31 de diciembre que se cierra por la tarde- a las 18:30 horas, acompañado por coros infantiles, lo que vuelve a ser uno de los momentos más emotivos y concurridos de la programación.