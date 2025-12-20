Amparo Tamarit (79), cocinera valenciana, explica cómo hacer el mejor cocido de Navidad: "Lo cocino durante 3 horas"

Cada maestrillo tiene su librillo, es cierto, pero el de Amparo Tamarit contiene una receta privilegiada. Es valenciana y cocinera, y en su recetario tiene la fórmula para hacer el mejor cocido tradicional de Navidad.

Tiene 79 años, y lleva desde los 20, cuando se casó, cocinando este plato típico de Navidad. Es decir, 59 años. Para ella, el truco es la paciencia: "Yo en total dejo el cocido 3 horas cocinándose".

Amparo tiene una gran experiencia. Asegura que su madre era una "excelente cocinera", y ahora ella trabaja como tal en el conocido restaurante de sus hijos: Los Gómez. Así, ha decidido compartir su receta con los lectores de EL ESPAÑOL.

Su caso, de hecho, es algo particular. "En mi familia somos 17 personas en la mesa el día de Navidad, así que me toca hacer un cocido consistente", destaca.

Así, apunta que las cantidades de los ingredientes dependen siempre del número de comensales, y es necesario adaptarlas en el momento de cocinar el cocido.

Aunque tarde tres horas de cocción en cocinarse la comida, Amparo lo tiene todo bajo control. "Suelo empezar a hacerlo sobre las 11.30 horas", subraya. A la hora de sentarse a la mesa, siempre está listo.

El orden para hacerlo es sencillo: agua hirviendo, huesos, carne y verduras. "Utilizo un perol bastante amplio para que quepa todo, y si somos muchos puedo utilizar dos, uno para la verdura y otro para el resto", explica.

"Yo hago el cocido tradicional, y cada cierto tiempo incluyo cosas", relata Amparo. El primer paso son los huesos. De jamón, cerdo, ternera, tuétano, rodilla... "pongo muchos", asegura.

Al mismo tiempo, explica, añade también la carne. En su caso, de ternera. Con ambas cosas deja el perol cociendo durante una hora.

Cumplido ese tiempo, la cocinera valenciana añade el pavo: "Utilizo el entremuslo y el muslo". Esto, insiste, lo hace porque su cocido es para 17 personas, y "debe ser consistente".

A su vez, añade también al perol los garbanzos, ya que es lo que más cuesta de cocinar. Y el tocino -de cerdo y ternera, en su caso- y el rabo de cerdo. "Dejo todo cociendo durante dos horas", apunta.

Tras ello, "en torno a las 13.30 horas" añade las verduras. Col rizada, nabo valenciano, apio, chirivía, patatas, cardo... "verdura que no falte". Sobre todo una, el napicol, verdura valenciana obligatoria en el cocido. Las deja cocinando durante 30 minutos.

Al final de la cocción también añade el embutido: "Dos o tres morcillas de cebolla y blanquet, y las pelotas". "También las hago yo, con ternera y aguja de cerdo, mitad de cada cosa", explica.

Para ello, utiliza ajo, perejil, piñones, pan rallado, dos huevos, sal y pimienta. "Suelo hacer por lo menos dos grandes, a mi familia les encanta", añade.

De esta forma, el plato ya está cocinado. Únicamente queda decidir si con el caldo se hacen fideos, arroz o cualquier otra variedad: "Como somos muchos, a veces hago las dos cosas".