Acaba de llegar a Zara el vestido para el frío más elegante de la temporada: en 2 colores y por solo 35,95 euros

"No existe el mal tiempo sino la ropa inadecuada". Es un dicho popular que, en estas fechas invernales, puede repetirse de forma reiterada en la mente. Para combatir el frío hace falta buena ropa, eso sí, puede ser tan bonita como el nuevo vestido de Zara.

Se llama 'Vestido punto cinturón' y promete ser una de las prendas del invierno. De hecho, la propia web de la marca ya indica que quedan "pocas unidades" en venta.

Esto evidencia que es una de las prendas de esta temporada, y aunque no haya estado rebajada durante el Black Friday, ha sido una de las opciones estrella para las clientas de la marca.

Zara define esta prenda como un "vestido holgado de cuello subido y manga corta acabada en vuelta". Esto, unido a un detalle especial, hace que sea todavía más elegante.

Así, el vestido es largo y no muy ceñido, pero un cinturón negro, brillante y fino de efecto piel con una hebilla dorada hace que la cintura se estilice completamente.

La prenda, con número de referencia 3920/836/706, está disponible en dos colores, marrón y negro. Ambos son muy neutros y perfectos para cualquier ocasión especial durante estas fiestas. Además, dependiendo de cómo se combine, también lo es para el día a día.

Por ejemplo, para una cena de empresa es una gran opción vestirse con el color negro. Siempre es símbolo de elegancia, y combinado con unas botas de tacón o propiamente unos zapatos de tacón, puede dar el toque que lo haga espectacular.

Además, con el añadido de un buen abrigo. Existen dos opciones o estilos: optar por uno en la misma línea que el vestido, en negro; u optar por un color disruptivo que llame la atención.

El vestido marrón, igualmente combinado con unas botas o unos zapatos, por ejemplo, negros, puede ser una opción ideal para dar una vuelta y ver las luces de Navidad o salir a cenar de manera informal con un grupo de amigos.

Vestido de Zara.

Todo por 35,95 euros. Actualmente en Zara no está rebajada la prenda, pero viendo su versatilidad y los múltiples usos que se le puede dar, es una buena inversión para la temporada.

Eso sí, hay que darse prisa, ya que la propia web del establecimiento apunta que quedan "pocas unidades" disponibles. Por el momento queda stock de las tres tallas: S, M y L.

El vestido también puede ser una buena opción para regalar estas navidades. Más todavía cuando, como indica el propio Zara, "con motivo de las compras navideñas, los pedidos realizados desde el 15 de noviembre podrán devolverse hasta el 10 de enero".