El pueblo más bonito de Castellón para ver en Navidad: con casi 2 millones de luces y premiado por Ferrero Rocher

A veces basta con mirar arriba, al cielo, para darse cuenta de que la Navidad puede brillar diferente. Como cada año, un pueblo costero de la Comunitat Valenciana ha vuelto a concentrar todas las miradas con su espectacular iluminación, imperdible en estas fiestas.

El municipio en cuestión es Peñíscola. El pasado viernes 28 de noviembre, a las 20:00 h, desde la Plaça de Bous arrancó la temporada navideña con una coreografía aérea de 150 drones iluminados, que pintaron el cielo con figuras y animaciones luminosas al compás de melodías festivas.

Tras ese momento espectacular, las calles, plazas y las antiguas murallas renacentistas del casco histórico se encendieron con casi dos millones de micro-LED, formando un entorno mágico: calles empedradas, balcones decorados, faroles y la silueta del castillo bañados en luz dorada.

Pero la decoración navideña no se limita al espectáculo inicial. En la plaza Santa María también se ha abierto un encantador Mercado de Navidad con casetas de madera, ambientación tradicional, productos artesanos y propuestas gastronómicas.

Además, las murallas, el trazado medieval y las plazas se convierten en escenario perfecto para paseos nocturnos llenos de encanto tras el encendido.

Las luces y la ambientación permanecerán encendidas hasta la primera semana de enero, ofreciendo cerca de 40 días para redescubrir Peñíscola en su versión más festiva.

Una escapada ideal para quienes buscan historia, mar, nostalgia y espíritu navideño en un mismo lugar que incluso fue premiada por su iluminación por Ferrero Rocher.

Como gran novedad, Peñíscola estrenará este año el espectáculo de videomapping 'La Magia de la Navidad', que se proyectará sobre la muralla norte los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2025.

Distintos pases harán viajar al público a través de un universo de luz, fantasía y emoción inspirado en estas fechas tan señaladas.

Peñíscola ganó la octava edición del premio 'Juntos brillamos más' de Ferrero Rocher en el año 2021 en el que la marca trajo consigo luces y sorpresas para llenar de luz este turístico municipio.