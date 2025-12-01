Es cero turístico, pero se come de maravilla en este pueblo de Castellón de 288 habitantes: "Lo hacen todo de categoría"

Si por algo se distingue la Comunitat Valenciana, además de por su clima y por su belleza natural, es por su gastronomía. Y es que no solo se come bien en las grandes ciudades, muchos pequeños municipios, pese a no ser especialmente turísticos, esconden rincones únicos para disfrutar.

Uno de esos pequeños pueblos se encuentra en la provincia de Castellón. Se trata de Almedíjar, una localidad de tan solo 288 habitantes que alberga un restaurante recomendado por la Guía Repsol por su excepcional comida.

Ubicado en la comarca del Alto Palancia, se encuentra en el entorno natural de la Sierra de Espadán. En su centro histórico, el restaurante El Castillo es el centro de todas las miradas por su inigualable propuesta culinaria que hace que muchos se desvíen de su recorrido para comer allí.

Se trata de un establecimiento especializado en carnes a la brasa que arrasa gracias a su "propuesta sencilla" pero muy elaborada. Según la Guía Repsol, es un restaurante que "se preocupa por el producto local con quesos, vinos, aceite y verduras de calidad y kilómetro 0".

El establecimiento, con un origen en 1999, pese a no estar en el centro de una gran ciudad, es muy frecuentado y goza de buenas opiniones en los portales de viajes y recomendaciones gastronómicas.

En Tripadvisor, con una calificación de 4,3 sobre 5, recibe multitud de opiniones positivas. "Lo hacen todo de categoría, el servicio muy bueno y la comida de mucha calidad", asegura una usuaria de la plataforma.

Comedor del restaurante. Tripadvisor

A poco menos de una hora de la ciudad de Valencia se encuentra este paraíso gastronómico especializado en carnes a la piedra que recuerdan al auténtico sabor de la comida sencilla pero llena de matices.

Almedíjar

La calidad del restaurante habla por sí sola; pero el pueblo en el que se encuentra, pese a no ser un foco turístico durante el año, cuenta con un entorno natural envidiable que lo convierte en un lugar excepcional para visitar.

Con una población de tan solo 288 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE), es un pequeño municipio rodeado de la belleza del Parque Natural de la Sierra de Espadán donde las rutas senderistas son uno de los principales atractivos.

En su casco antiguo, en las antiguas murallas de origen medieval todavía se aprecian arcos y restos integrados en el trazado actual. Además, una de las visitas imperdibles es la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles.

Almedíjar. Turisme CV

Durante el recorrido se encuentra una gran balsa de riego, y el entorno permite acceder a diversos monumentos y parajes de interés, como los restos del Castillet.

Desde este punto se vislumbra el Castillo del Monte de la Rodana, situado en lo alto de una montaña y visible desde diversos lugares de la Sierra de Espadán.