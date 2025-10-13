Regresa a Valencia el festival Veso, con una propuesta para todos los públicos: "Más abierto, creativo y participativo"

Regresa a Valencia el festival VESO. Del 24 al 26 de octubre de 2025, la Marina Norte acogerá el evento que trae una propuesta "más abierta, creativa y participativa que nunca".

Durante tres días, el festival se transformará en el gran punto de encuentro de quienes viven -o quieren descubrir- la energía del deporte y la cultura urbana.

Además de competiciones de skateboarding, BMX, escalada, krump o baloncesto 3x3, VESO 2025 ofrece un amplio programa de actividades, talleres y experiencias pensadas para todos los públicos.

Tal y como informa la propia organización, es "una invitación a participar, aprender, crear y disfrutar en un entorno único frente al mar".

Durante todo el fin de semana, el espacio VESO WALL acogerá una gran jam de graffiti, con la participación de artistas locales reconocidos y nuevos talentos locales. En total, 14 artistas convertirán este muro en una auténtica galería viva al aire libre.

Los más pequeños también tendrán su espacio reservado con el Graffiti Kids, donde podrán experimentar con el color y la creatividad "de forma segura".

Talleres

El corazón del festival estará lleno de talleres y clases de iniciación para quienes quieran probar por primera vez alguno de los deportes urbanos.

Durante todo el fin de semana habrá sesiones de escalada, skateboarding, roller quad, parkour, baile, freestyle rap, baloncesto 3x3, tattoo, dibujo, reciclaje, serigrafía o fingerboard, entre otros.

VESO refuerza así su vocación de evento participativo: un espacio donde cualquier persona, de cualquier edad, puede acercarse, aprender y formar parte de la comunidad urbana valenciana.

El domingo será una jornada especial reservada para las familias. Desde primera hora de la mañana se celebrarán competiciones de categorías sub 16 junto a una amplia programación de actividades para todas las edades:

VESO Kids , con talleres de todo tipo desde coctelería saludable hasta pulseras locas, pintacaras y yincanas deportivas.

Zona TikTok , con retos y desafíos urbanos.

Espacios creativos con talleres de graffiti, reciclaje y decoración de protecciones .

Rock School Jam, la famosa escuela de música Valenciana trae un cartel con las mejores bandas de rock de su centro.

Sábado de conciertos

La programación musical de VESO 2025 se iniciará el viernes 24 en la Marina Norte con una sesión estilo Cercle o Boiler Room, directamente desde el mismo skatepark de VESO, con los colectivos Buganvilla y Feedback que ofrecerán una selección de house, afrohouse y tendencias electrónicas para todos los oídos.

El sábado será el día de los conciertos. Tomará el relevo la batalla de freestyle, seguida de una noche con un cartel de festival de música: Vatocholo, Enry-k y Ergo Pro & ill Pekeño ocuparán la Pérgola, y el colectivo Convoi cerrará la noche.

Foodtrucks y sostenibilidad

El paseo central de VESO volverá a llenarse con un market urbano de más de 20 marcas seleccionadas, e incluirá una nueva sección outlet y un pop-up vintage de la mano de Selecto Vintage.

La oferta gastronómica reunirá a seis foodtrucks con opciones para todos los gustos: hamburguesas, pizzas, perritos, cocina asiática, platos veganos, fruta fresca, smoothies, gofres y crepes dulces y salados.

Además, VESO 2025 continúa con su programa #VESOZeroWaste. Impulsa talleres de upcycling y reciclaje creativo, con artesanas que enseñarán a fabricar monederos, parches o pulseras a partir de materiales reutilizados.

Las entradas para VESO 2025 ya están a la venta a través de la web oficial. La organización recomienda adquirirlas cuanto antes, ya que los precios aumentarán progresivamente conforme se vayan anunciando nuevas actividades y artistas.