El pueblo a 1 hora de Valencia con esencia árabe conocido como el 'Chefchaouen español': "Fachadas azules y aire mágico"

Hay pueblos y municipios en la provincia de Valencia que todos quieren visitar cuando vienen a la terreta. Sin embargo, todavía hay algunos de ellos que pasan desapercibidos y que permanecen como "desconocidos" pese a su gran belleza.

Y es que en el conjunto de la provincia cada vez hay más rincones que merecen la pena visitar y disfrutar para viajar a cualquier parte del mundo sin necesidad de salir de Valencia. Un valor turístico único de la capital del Turia que atrae a miles de turistas cada año.

Uno de esos rincones recuerda directamente a un pequeño y turístico pueblo de Marruecos conocido como Chefchaouen, una popular localidad marroquí que se ubica en la cordillera del Rif.

Se trata del pueblo de Chelva, un auténtico paraíso natural del interior de la provincia que es conocido como "la Chefchaouen española" o incluso "el pueblo azul de Valencia".

La localidad conserva un valioso patrimonio histórico y cultural fruto de siglos de convivencia entre distintas civilizaciones. Este legado se refleja en su casco antiguo, declarado Bien de Interés Cultural, que alberga la célebre Ruta de las Tres Culturas.

Este itinerario turístico permite descubrir los antiguos barrios musulmán, cristiano y judío, y se ha convertido en uno de los rincones favoritos de viajeros e influencers, que encuentran en sus calles un escenario único para fotografiarse.

El recorrido atraviesa espacios llenos de historia: el barrio árabe de Benacacira, el barrio judío del Azoque, el barrio mudéjar-morisco del Arrabal y, finalmente, el barrio cristiano, que destaca por su mayor extensión.

Dentro de este último barrio, muy próximo a la ruta, se sitúa también el Museo Arqueológico de Chelva, un espacio cultural que enriquece la visita al ofrecer una mirada profunda a las raíces del municipio.

#puebloazul #valencia #comunidadvalenciana #lugaresdeespaña #spain #españa #turismolocal #turismorural ♬ sonido original - Cristiandelgadofdez @cristiandelgadofdezz ¿Lo conocías? 😱👇 Se llama Chelva, y muchos lo comparan con el famoso Chefchaouen por sus callejuelas estrechas, fachadas azules y ese aire mágico que te hace sentir que has cruzado de continente. 😍🌏 Lo más sorprendente es su barrio árabe, Benacacira, un laberinto de historia que ha sido declarado Bien de Interés Cultural. ✔️👌 Pasear por aquí es como viajar en el tiempo: casas encaladas, puertas de madera tallada, detalles que cuentan siglos de convivencia entre culturas. ♥️ Es uno de esos rincones que casi nadie conoce, pero que sorprende a todo el que lo visita.😍🌿 Un pedacito árabe escondido en la Comunidad Valenciana. 🇪🇸 ¿Lo conocías?😱 #chelva

Es una localidad que incluso ya se ha vuelto viral en redes sociales, siendo muchos los tiktokers que acuden al municipio para mostrar imágenes de sus pintorescas calles azules y blancas. "Tiene un encanto que no parece real", afirma este influencer.

"Calles estrechas, fachadas azules,... Se respira un aire mágico", asegura sobre esta localidad que es cada vez más el lugar preferido de todos los turistas que vienen a Valencia.

Chelva

La popularidad de este municipio no es simplemente una moda. Ubicado en la comarca de Los Serranos, a una hora de la capital, destaca especialmente por su pintoresca decoración pero también por su entorno natural.

Municipio de Chelva. Turismo

Y es que cuenta con uno de los recorridos más visitados y refrescantes del verano como es la Ruta del Agua, un itinerario circular que combina de forma armoniosa naturaleza, patrimonio e historia.

El recorrido parte desde la Plaza Mayor y se adentra junto al río Tuéjar, también conocido como río de Chelva, durante unos siete kilómetros que se pueden recorrer en unas dos o tres horas de paseo accesible para familias.

El camino atraviesa zonas verdes, fuentes y manantiales hasta uno de sus puntos más atractivos: La Playeta, un remanso natural con cascadas, pozas y arena, ideal para darse un baño en verano.

También destaca el Túnel de Olinches, excavado en roca y con más de 100 m de longitud, que lleva hasta la pequeña presa donde se ubicaba la histórica central de la Fábrica de la Luz, hoy en ruinas pero con magníficas vistas

Ruta del Agua. Turismo de Chelva

Se trata de una escapada ideal para quienes buscan un lugar tranquilo en el que refrescarse. La Ruta del Agua de Chelva complementa a la perfección las calles pintorescas y llenas de historia del casco antiguo, algo de lo que muy pocos municipios pueden presumir.