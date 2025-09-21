La palabra que no existe pero sí utilizan los valencianos: es la mezcla de dos idiomas y delata a los valencianoparlantes

No existe, pero algunos la utilizan. En la mayoría de ocasiones, de forma involuntaria. Un término que no figura en la Real Academia Española pero que los valencianos, sobre todo quienes tienen el idioma cooficial como lengua materna, emplean de vez en cuando.

Puede considerarse una mezcla del castellano y el valenciano. Su uso, aunque no es común, delata a quienes la emplean como valencianoparlantes.

Se trata de la palabra 'desenvolupamiento', una mezcla del verbo desenvolupar, en valenciano, y su traducción al castellano: desarrollar.

Esta situación se suele dar, sobre todo, en los estudiantes. O por lo menos así lo explica la creadora de contenido valenciana Raquel García.

Confiesa que a ella todavía le confunden estas dos palabras, y lo achaca a su época de estudiante. Según ella los alumnos, acostumbrados a leer en valenciano, luego confunden el término en ambos idiomas.

"Aquella asignatura llamada Coneiximent del Medi (Conocimiento del Medio) es la culpable", asegura en su cuenta de Instagram. ¿Por qué esta asignatura? Simplemente porque suele emplearse más el término desenvolupament para explicar gran parte del temario, centrado en ciencia y salud. Además, es una asignatura que en la mayoría de los colegios se cursa en valenciano.

Aunque ahora ya hayan pasado unos años desde que García, así como tantos otros estudiantes, terminaron sus estudios, confiesa que todavía se confunde con ambos términos.

"Pocas cosas hay más valencianas que un millenial valenciano diciendo 'desenvolupamiento' en lugar de desarrollo", subraya.

"A día de hoy me sigue costando decir la palabra en castellano, deberíamos hacer fuerza para incluirla en la RAE", añade en el comentario de la publicación.

Sus más de 8.000 seguidores no tardan en darle la razón: "No sé ni cómo se diría en castellano" y "Me he quedado pensando cómo se dice" son algunos de los comentarios.

Otros optan por añadir otras palabras a la lista. "El 'camal' del pantalón, en castellano se dice pernera", explica un usuario. "A mí me pasa con 'graella', no hay forma de decir tabla", añade otra persona.