Un valenciano no puede más y estalla contra los conductores de la ciudad: "Hacéroslo mirar, a algunos os regalan el carnet"

Conducir. Algo cotidiano, necesario y, en ocasiones, estresante. Así se lo parece al joven influencer valenciano Christian Ramos. En un vídeo publicado por él mismo en redes sociales, muestra cómo no puede más y clama contra algunos conductores: "Creo que a la gente le regalan el carné, hacéroslo mirar".

Además, destaca la cantidad de accidentes que puede llegar a evitar: "Esta semana si no he evitado cuatro o cinco accidentes no he evitado ninguno".

Christian Ramos ha decidido aprovechar su comunidad de 1,1 millones de seguidores en TikTok y 133.000 en Instagram para hacerse eco de su visión sobre la conducción en su ciudad, Valencia.

Tiene el carnet desde hace relativamente poco tiempo, aunque como muestra en sus perfiles de redes, desde siempre ha sido un apasionado de los coches.

Ahora que lleva un tiempo experimentando la conducción en Valencia, no duda en sacar sus propias conclusiones, asegurando que algunas personas deberían "hacérselo mirar", ya que "parece que les hayan regalado el carné".

En el vídeo, titulado "Hablemos de cómo conduce la gente", Ramos lanza una pregunta a los conductores valencianos: "¿Sabéis que al comprarte un coche, sea de segunda mano o nuevo, te regalan los retrovisores y los intermitentes?".

Explica cómo, en numerosas ocasiones, ve a otros conductores que van a su lado que "se cambian de carril sin intermitente y sin mirar".

"Puede que justo yo esté en su punto muerto, pero para algo tenemos un bonito cuello, para girarlo y mirar", argumenta el joven.

Así, lamenta la situación que le toca vivir cada día: "Si en esta última semana no he evitado cuatro o cinco accidentes, no he evitado ninguno". Y acusa a un perfil concreto de conductores, los taxistas.

"Lo que más rabia me da es que sean taxistas, se creen los reyes de la carretera y se meten sin mirar", resalta.

En el vídeo también cuenta una anécdota personal relacionada con ello: "El otro día iba por una avenida de cinco carriles, yo estaba en el carril de la derecha para girar hacia otra calle. De repente, un taxista empieza a meterse desde la izquierda".

"Le pito y en vez de volverse a su carril, coge y se mete delante", exclama Ramos. Así, recuerda cómo tuvo que frenar rápido para evitar una posible colisión. Lejos de pedir perdón, Ramos cuenta cómo alucinó con la reacción del otro conductor: "Me miraba y se reía".

En el mismo vídeo, el influencer cuenta otra anécdota a sus seguidores: "Tampoco entiendo la gente que circula a 90 por la autovía por el carril central o el de la izquierda".

"No tienen a nadie a la derecha y siguen por el carril de la izquierda, ven que vas detrás e incluso les haces luces y les da igual", subraya Ramos.

En los comentarios del vídeo, que cuenta con más de 60.000 visitas en TikTok y 40.000 en Instagram, algunos usuarios le dan la razón: "Totalmente cierto, la gente conduce fatal".

Incluso hablan de otras situaciones, como lo que sucede en las glorietas: "Algunos salen de las rotondas desde dentro y si les pitas se enfadan", recrimina una usuaria.