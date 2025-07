El guiño de Gabriela, ganadora de Masterchef, a su ciudad: "Un plato del que todo valenciano se sentiría orgulloso"

0 votos

13 semanas de esfuerzo. Un duelo final. La 13ª edición de MasterChef en La 1 llegó a su fin el pasado lunes. Gabriela Hinojosa se proclamó ganadora en una final apasionante con Bea, "y de las más reñidas de la historia" del programa.

En su último cocinado, preparó un menú de "tres Estrellas Michelin", tal y como valoró uno de los chefs invitados, Quique Dacosta (con 3 estrellas Michelin). Pero el postre fue estratosféricamente de 10: un guiño a Valencia con una pavlova con espuma de horchata y fresas osmotizadas.

Gabriela no lo hizo sola. Durante todo el programa estuvo acompañada de su tercera hija Pepa, la que le daba fuerzas. Participó en Masterchef en el sexto mes de gestación. "Un hándicap muy positivo", afirmó la propia concursante a EL ESPAÑOL.

Por eso, y porque lleva consigo una gran historia detrás, Hinojosa quiso compartir un pedazo de su vida a través de sus elaboraciones. Recorrió su pasado, su presente y su futuro de la siguiente manera:

Cada plato estaba dedicado a sus padres, a su marido y a sus hijos, sin olvidar la tierra donde reside actualmente, Valencia.

Pasado, presente y futuro

El entrante de Gabriela consistió en una ensalada de atún con crujiente de plancton, esferas de albahaca, emulsión de higos y salsa cítrica.

Después, sirvió una reinterpretación del clásico bocata de calamares: calamar cocinado a baja temperatura, panceta, gotas de tempura, emulsión y mahonesa de sriracha, coronado con una cúpula de obulato.

Para terminar, un postre de pavlova con espuma de horchata, fresas osmotizada con amaretto, gel de naranja, flor de azahar y naranja osmotizada con agua de Valencia.

Receta de pavlova con espuma de horchata y fresas osmotizadas de Gabriela en MasterChef 13. RTVE

"Mientras haya padres, hay hogar" fue el nombre del entrante que dedicó a sus progenitores. "La última vez que comí con mi padre fue en un sitio de Cádiz que a él le encantaba; siempre pedía el carpaccio de paladar de atún. He querido hacer una versión de ese plato", compartió emocionada.

"Técnicamente está perfecto", elogió Joan Roca; mientras que Samantha Vallejo-Nágera agregó que desde el primer día se le ha visto trabajar más de lo que se pide: "No te asusta nada, y este plato lo refleja".

El principal se lo dedicó a su marido Curro, bajo el título La elección más importante de mi vida. Su receta nació del recuerdo de un momento muy especial para la pareja, ya que, tras pedirle Curro en matrimonio, frente a la Almudena, lo celebraron con uno de estos bocadillos.

"Esto es un 10. Es un bocata de calamares visto con otros ojos: divertido, moderno… Está muy bueno", concluyó Pepe Rodríguez.

Pero el broche de oro llegó con el postre, Sin esfuerzo no hay recompensa, una representación de su visión de futuro en Valencia, que decidió recrearlo como una auténtica falla valenciana.

Se lo dedicó a sus hijos Curro, Gabriela y Pepa: "Quiero que sepan que si tienen un sueño como lo tengo yo por la cocina, que lo persigan. Quiero contárselo y que lo vean conmigo, como yo lo he visto con mis padres".

"La tierra de las flores, de la luz y del color está perfectamente escenificada" #MasterChef pic.twitter.com/28X6ZUP0zL — MasterChef (@MasterChef_es) July 1, 2025

"He hecho una flla valenciana simulando con la pavlova, la espuma es de horchata, las fresas de Sagunto osmotizado con amaretto a con amaretto, un gel de naranja, naranja osmotizada con agua de Valencia y el olor de la flor de azaha, propio de los naranjos y muy valenciano", presentó a los chefs y jurado.

"Si Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del color, aquí está perfectamente escenificada. Creo que toda valenciana y valenciano se sentiría muy orgulloso de este plato, y desde aquí, como valenciano, te doy las gracias por el homenaje", valoró Quique Dacosta.

Receta de pavlova con espuma de horchata y fresas osmotizadas de Gabriela Para el merengue francés: 300 g de claras

250 g de azúcar

50 g de albúmina Para la espuma de horchata: 750 ml de horchata

6 hojas de gelatina

250 g de nata Para las fresas osmotizadas con amaretto: 100 g de fresas

50 g de amaretto Para el gel de naranja y contreau: 100 g de azúcar

Zumo de naranja

20 g de 'contreau' Para la naranja osmotizada: 2 naranjas

Agua de valencia Otros: Agua de azahar

Mix de flores frescas

Arándanos Frambuesas

Hojas de menta

Nitrógeno

Agua caliente Paso 1 Para el merengue francés: Montar las claras junto con el azúcar y la albúmina. Reservar en manga pastelera en la nevera. Luego darle la forma deseada. Hornear a 110ºC durante 1 hora y media hasta que seque perfecto. Paso 2 Para la espuma de horchata: Hidratar las hojas de gelatina. Calentar una parte de horchata y nata e introducir las gelatinas. Una vez este todo integrado mezclar con el resto de horchata y nata. Verter la mezcla en un sifón con dos cargas de gas. Reservar en nevera. Paso 3 Para las fresas osmotizadas con amaretto: Cortar las fresa a lo largo. Introducir en una bolsa de vacío con el amaretto. Envasamos al 100% al vacío. Reservar hasta el emplatado donde hay que colarlo previamente para retirar el exceso de alcohol. Paso 4 Para el gel de naranja y contreau: Separar los gajos de la naranja limpios (sin partes blancas). Poner en un cazo los gajos junto con zumo de naranja exprimido, contreau y azúcar. Cocinar a fuego medio hasta obtener una textura densa. Pasar por colador fino y reservar en biberón o manga pastelera. Paso 5 Para la naranja osmotizada: Quitar gajos limpios de naranja. Mezclarlos con el agua de Valencia en una bolsa envasada al vacío al 100%. Paso 6 Para el emplatado: Emplatar de manera armoniosa terminando con un toque de agua de azahar, un mix de flores frescas, arándanos, frambuesas y hojas de menta.

Victoria

"Estoy cumpliendo un sueño. La gente me pregunta que cómo estoy y yo les contesto que no sé cómo definidlo. Todavía no me lo creo, pero tengo una sensación genial", reconoció a EL ESPAÑOL la concursante, inmersa en el día después de su victoria en una vorágine de fotos y entrevistas.

La ganadora del talent culinario obtuvo el trofeo que le acredita como campeona de MasterChef España y un premio en metálico de 100.000 euros. El 16 de julio llegará a las librerías su libro de recetas.

Su formación continuará con un Máster en Cocina, Técnica, Producto y Creatividad, del Basque Culinary Center, en San Sebastián.

Antes del programa

El padre de Gabriela era Eduardo Hinojosa García-Puente, miembro de la antigua familia propietaria del grupo Cortefiel (una firma de moda que nació en 1880 como una mercería en Madrid, pero que a mediados del siglo XX comenzó una gran expansión internacional), y su madre es María Alejandra Ortega Manteola.

La madrileña estudió en el colegio Mater Salvatoris dirigido por las religiosas de la Compañía de El Salvador.

Tras la etapa escolar, se formó en la Universidad CUNEF, una institución privada (el precio medio de cada curso oscila entre los 10.000 euros y los 13.000 euros) en la que se licenció en Administración y Dirección de Empresas.

Antes de terminar la carrera realizó las prácticas en el Deutsche Bank, luego fichó por la consultoría Korn Ferry y, posteriormente, trabajó en la firma financiera Arcano Partners, donde estuvo hasta 2019, según se puede ver en su perfil de LinkedIn que, desde entonces, no ha actualizado.

"Estoy embarazada de mi tercer hijo. Hace un mes que dejé el trabajo, pero he sido toda la vida financiera. Justo ahora que ha pasado todo, es mi momento. Estaba en una empresa familiar, pero mi padre falleció", afirmó la concursante en su presentación en el casting programa.

Gabriela Honojosa, ganadora de Masterchef 13. RTVE

La familia Hinojosa vendió la empresa en 2005, pasando a denominarse grupo Tendam junto al resto de firmas de la marca, tras ser adquirida por unos fondos de inversión británicos. El pasado mes de enero se conocía que la familia real de Abu Dabi adquirió el 67% de la compañía.

"Al fallecer mi padre esto se ha vuelto muy complicado. Somos 12 hermanos y cuando el dinero se mete, corrompe y destruye una casa, por una herencia… es una pena porque yo quería a mis hermanos. La herencia es un regalo, no un derecho, algo que tendríamos que tener en cuenta los hijos", llegó a decir durante la emisión de MasterChef.