UGT y Ford Almussafes firman el acuerdo laboral que subirá hasta un 5% los sueldos de la plantilla de la fábrica

El sindicato mayoritario en Ford Almussafes (Valencia), UGT y la compañía americana han alcanzado un acuerdo este miércoles sobre las condiciones salariales y laborales hasta 2030 tras revisar la propuesta inicial presentada por la empresa.

Así lo ha anunciado el sindicato a través de un comunicado en el que subraya que se trata de "un acuerdo histórico" que cumple con todas las exigencias que la plantilla de Almussafes había solicitado tras la presentación de la primera propuesta.

"Garantiza unos aumentos salariales considerables, por encima del IPC, incluyendo la Gratificación Especial, que desde 2027 sube hasta los 1.000 euros, y a partir de 2029 se consolidará en las tablas salariales, incrementándose al ritmo de los salarios. Además, se blinda todo con la cláusula de revisión retroactiva a 1 de enero para cada uno de los años de vigencia del Acuerdo 2030", detalla el comunicado.

Es también un acuerdo "histórico" porque, según sostienen, proporcionará "estabilidad a la fábrica en un momento clave como es la alianza de Ford-Geely".

"Va a permitir 'alumbrar con luces largas' muchos años de certidumbre para la plantilla, favoreciendo la creación de miles de empleos directos e indirectos, con salarios dignos y derechos, así como un fuerte impulso a la actividad económica para la Comunitat Valenciana", subrayan.

"Desde UGT, estamos firmemente convencidos, ahora que estamos a punto de celebrar el 50 aniversario de la factoría, de que el respaldo unánime en nuestras asambleas para la consecución del Mecanismo Red, y para lograr este Acuerdo 2030 ha sido clave y decisivo para que Ford Almussafes vuelva a ser lo que fue en otros tiempos, y poder así mirar con optimismo hacia otros 50 años", prosigue el comunicado.

Cabe recordar que la propuesta inicial presentada por Ford planteaba una subida salarial del IPC más un 1,5% el primer año 2027 (con un mínimo del 3% y un máximo del 5%) y del IPC más un 1% para el periodo 2028-2030 (con un mínimo del 2,5% y un máximo del 5%).

Además, la compañía planteaba elevar de 690 euros a 1.000 la cuantía de su gratificación extraordinaria anual, y mejorar los incentivos por los lanzamientos de nuevos programas.

"Esta propuesta, realista, es heredera natural del Acuerdo por la Electrificación de 2022, que nos ha permitido llegar hasta la situación actual garantizando la carga de trabajo y el futuro de la factoría", reflexionaba la empresa en su escrito.

Por su parte, UGT reclamó tres cuestiones para apoyar la propuesta, entre ellas garantizar la cláusula de revisión retroactiva a 1 de enero para cada año de vigencia del acuerdo.

Esta es una de las tres condiciones que UGT exigía a la dirección de la planta para rubricar el acuerdo, a las que se sumaban consolidar en las tablas salariales la gratificación especial de 1.000 euros que ofrece la empresa y que esté sujeta a los aumentos anuales vinculados al IPC, y crear una comisión de seguimiento que analice posibles incidencias interanuales del IPC, dentro del escudo acumulado del 20 %.

El sindicato ya aseguró que la propuesta presentada por la compañía "no satisfacía su reivindicación en cuanto a algunas cuestiones importantes, y que en el caso de obtener respuesta positiva, el Acuerdo podría ser una realidad".

Para ellos, los tres aspectos reclamados eran "fundamentales". "Con estas tres premisas vamos a iniciar una consulta a nuestra afiliación, con el objetivo de recabar el apoyo necesario para trasladar estos puntos a la mesa de negociación, y en el caso de recibir una respuesta afirmativa por parte de la empresa a los mismos, rubricar el Acuerdo 2030", señalaron desde el sindicato.

Finalmente, tras el cumplimiento de las exigencias, la dirección de la empresa y el sindicato han rubricado el Acuerdo 2030 que permitirá "dar estabilidad" a la plantilla de Almussafes.