La entrada de Gotion permitirá a PowerCo aumentar un 50% su producción: la eleva a 30GWh tras contemplar solo 20GWh

La alianza de PowerCo con Gotion, el fabricante chino de baterías que se incorpora al accionariado de la gigafactoría de Sagunto con el 49% de la propiedad, permitirá que la producción de esta crezca un 50%, a un total de 30 GWh respecto a los solo 20 con los que iba a arrancar. Así lo precisó este lunes la propia filial del grupo Volkswagen tras revelar EL ESPAÑOL la rúbrica de la operación.

"El acuerdo amplía también el alcance industrial de las instalaciones. Sagunto iniciará sus operaciones con dos bloques de producción y una capacidad anual conjunta de hasta 30 GWh en una primera fase. Esta mayor escala permitirá establecer una de las mayores plataformas europeas de producción de celdas de baterías LFP", indicó.

La cifra revela la situación en la que se encontraba la gigafactoría hasta la llegada de esta solución accionarial. Según precisó la compañía a este periódico, antes de dar entrada a Gotion la previsión de PowerCo era producir 20 GWh en los mencionados bloques.

Este último dato es la mitad del anunciado en marzo de 2023. Entonces, cuando el rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez acudieron a Sagunto para conmemorar el inicio de las obras, PowerCo auguró que, más allá de los 40 GWh anuales comprometidos inicialmente, elevaría su producción hasta los 60 GWh para servir también celdas de baterías Ford ante un inminente acuerdo con la firma estadounidense.

Hoy, tras años de dudas sobre la implantación del coche eléctrico en Europa, la buena noticia es que la fabricación de PowerCo queda garantizada y que pasará de 20 a 30 GWh.

Recreación de la fábrica difundido en 2023 con cuatro bloques de producción y otros dos futuribles para producir hasta 60 GWh. EE

El gigante chino confirmó este lunes su entrada en el accionariado de las gigafactorías europeas de PowerCo y, en particular, una inversión de 1.100 millones de euros para su incorporación al capital de la megaplanta de Sagunto. PowerCo conservará el 51% de la nueva joint venture conformada por ambas multinacionales.

La empresa citó a primera hora de este lunes a su plantilla para comunicar la noticia a los trabajadores, tal y como avanzó EL ESPAÑOL. A su vez, la enseña asiática confirmó su inversión en bolsa, tal y como recogió la agencia Bloomberg. "El fabricante chino de celdas de baterías Gotion y el mayor fabricante de automóviles de Europa, Volkswagen, prevén ampliar su cooperación", reza el escrito.

"Gotion aspira a entrar en la fábrica de baterías de Volkswagen en Valencia, según informó la compañía este lunes en una comunicación remitida a la bolsa. La operación contaría con un volumen de 1.100 millones euros", precisa. Al mismo tiempo, añade, "está previsto que Volkswagen participe en plantas de Gotion en España, Marruecos y Eslovaquia".

Ya por la tarde, PowerCo confirmó la información avanzada por este periódico, y precisó la fórmula para la colaboración entre ambas compañías. "El Grupo Volkswagen, PowerCo y Gotion High-Tech han acordado hoy profundizar en su alianza estratégica a través de una joint venture para el desarrollo y la operación de la gigafactoría de celdas de baterías actualmente en construcción en Sagunto (Valencia)", expuso.

Baterías de litio-ferrofosfato

Para la filial de Volkswagen, esta asociación empresarial refuerza la posición de la gigafactoría española "como un hub estratégico de Europa para la tecnología de baterías de litio-ferrofosfato (LFP)". "La colaboración planeada potencia las capacidades tecnológicas de la planta, lo que representa un nuevo hito en el desarrollo industrial del proyecto y fortalece su papel dentro de la creciente cadena de valor europea de las baterías", indicó.

"El acuerdo firmado hoy mantiene a PowerCo con una participación mayoritaria del 51% en la gigafactoría de Sagunto, garantizando así la continuidad en la gobernanza, la dirección estratégica y la supervisión operativa del proyecto. Además, los compromisos de inversión y los objetivos de empleo anunciados previamente se mantienen sin cambios", precisó.

En el mencionado contexto de dudas sobre la electrificación en Europa del parque de automóviles, en el que se ha puesto en entredicho la inversión de PowerCo en España, la compañía, en su escrito, defendió el cambio de modelo.

"A medida que la industria europea del automóvil avanza hacia la electrificación, se espera que la demanda de tecnología de baterías LFP crezca significativamente. Según las previsiones de mercado, las baterías LFP serán dominantes y podrían representar entre el 40% y el 65% de la demanda total en Europa en 2030, impulsada por su competitividad, seguridad, durabilidad e idoneidad para segmentos de vehículos eléctricos de gran volumen", subrayó.

Recordó al respecto que, "en la actualidad, prácticamente todas las celdas LFP utilizadas en Europa se fabrican en China". "Con la empresa conjunta, Volkswagen, PowerCo y Gotion convierten el proyecto de Sagunto en una pieza clave para establecer una base de producción europea competitiva para esta tecnología de importancia estratégica con celdas destinadas al mercado europeo. Su competitividad a largo plazo queda reforzada gracias a una mayor escala, experiencia en fabricación y resiliencia de la cadena de suministro", contrapuso.

Vista aérea de los dos bloques de producción ya levantados en Sagunto. EE

"La joint venture se ha diseñado para reforzar la viabilidad y la competitividad a largo plazo del proyecto de Sagunto, preservando al mismo tiempo los compromisos estratégicos ya asumidos. La inversión de más de 2.300 millones de euros ya en ejecución y la creación de más de 1.500 empleos directos en la fase inicial -que engloba los dos primeros bloques productivos- se mantienen sin cambios, consolidando la posición de la gigafactoría como uno de los proyectos industriales más relevantes actualmente en desarrollo en Europa", añadió la compañía.

Fue en este punto en el que PowerCo indicó que la nueva alianza permitirá acelerar el ritmo de producción de celda de baterías. "El acuerdo amplía también el alcance industrial de las instalaciones. Sagunto iniciará sus operaciones con dos bloques de producción y una capacidad anual conjunta de hasta 30 GWh en una primera fase. Esta mayor escala permitirá establecer una de las mayores plataformas europeas de producción de celdas de baterías LFP", dijo.

La negociación entre ambas firmas trascendió a finales del pasado julio. Como recogió entonces este periódico, PowerCo reconoció las conversaciones, pero negó que, como se llegó a informar, Gotion fuera a adquirir una participación mayoritaria de la gigafactoría de Sagunto.

El calendario de PowerCo establecía que, a partir del tercer trimestre de 2026, que comienza esta misma semana, la gigafactoría de Sagunto arrancaría la producción de celdas de baterías para el Grupo Volkswagen.

Se trata de celdas de baterías destinadas a la familia de coches urbanos eléctricos que se ensamblarán tanto en Seat Martorell (Barcelona), factoría que ensambla el Cupra Raval y el ID Polo; como en Volkswagen Landaben (Navarra), donde se producen los modelos Skoda Epiq y Volkswagen W ID Cross.

Dicho inicio de la producción ha sufrido un retraso, confirmado este lunes. "El inicio de las operaciones está previsto para 2027", indicó PowerCo. "La hoja de ruta industrial se ha actualizado para garantizar que Sagunto comience con la configuración tecnológica, productiva y operativa óptima. El objetivo no es simplemente empezar antes, sino comenzar con éxito y establecer una operación competitiva y a una mayor escala desde el primer día", precisó.