Nealis Tech adquiere Datakorum y refuerza su oferta de soluciones digitales para infraestructuras inteligentes

Nealis Tech, la división tecnológica de Nealis, ha adquirido Datakorum, la empresa valenciana especializada en el desarrollo de soluciones IoT para utilities e infraestructuras inteligentes.

Gracias a esta operación, Nealis Tech consigue incorporar a su equipo el talento, la experiencia y la capacidad tecnológica desarrollados por la compañía desde su fundación en 2014.

Tal y como ha detallado la empresa a través de un comunicado, la adquisición "refuerza su posicionamiento como referente en transformación digital y tecnologías avanzadas aplicadas a sectores estratégicos".

Datakorum ha desarrollado durante más de una década soluciones tecnológicas para la gestión inteligente de activos e infraestructuras, con especial presencia en los ámbitos del agua, la energía y las smart cities.

La compañía cuenta además con actividad internacional y proyectos en diferentes mercados, consolidando una trayectoria marcada por la innovación y la especialización tecnológica.

Como parte del proceso de integración, la marca Datakorum desaparecerá progresivamente para operar bajo una identidad única bajo la denominación de Nealis Tech.

La adquisición contempla la incorporación de la totalidad del equipo de profesionales de Datakorum a Nealis Tech. La compañía ha destacado el valor del conocimiento, la experiencia y la capacidad innovadora de las personas que han impulsado el crecimiento de la empresa durante los últimos años.

"Esta integración nos permite dar continuidad a ese conocimiento dentro de una organización con capacidades complementarias y, al mismo tiempo, disponer de una mayor escala para afrontar nuevos proyectos y llevar nuestras soluciones a nuevos mercados", afirma José Moril, COO de Datakorum.

La operación incluye asimismo la incorporación de la sede de Datakorum en Dubái, un hito que permitirá a Nealis Tech reforzar su presencia internacional y avanzar en uno de los ejes estratégicos de su plan de crecimiento: la expansión en la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA).

La compañía considera este mercado "una zona de gran potencial para el desarrollo de soluciones tecnológicas vinculadas a la digitalización de infraestructuras, la gestión inteligente de recursos y las smart cities".

Es por ello que consideran que la integración de esta base operativa permitirá a Nealis Tech acercarse a nuevas oportunidades de negocio y fortalecer su posicionamiento en mercados internacionales clave.

“Desde el primer momento vimos en Datakorum un proyecto tecnológico sólido, con un gran equipo humano y una propuesta diferencial en el ámbito de las soluciones IoT para infraestructuras inteligentes. Compartimos una misma visión sobre cómo la tecnología debe ayudar a las organizaciones a ser más eficientes, sostenibles y competitivas”, señala Marcos Rozas, director de Nealis Tech.

"Estrategia de crecimiento"

Con esta operación, Nealis Tech continúa avanzando en su estrategia de crecimiento y consolidación como uno de los principales actores tecnológicos de la Comunitat Valenciana, reforzando su capacidad para acompañar a empresas y organizaciones en sus procesos de digitalización e innovación.

La incorporación de Datakorum se produce en un momento de fuerte crecimiento para Nealis Tech. Durante 2025 y 2026, la compañía ha participado en algunos de los principales proyectos de digitalización impulsados en España, especialmente en el ámbito del ciclo integral del agua y la modernización de infraestructuras y servicios urbanos.

Entre otros hitos, Nealis Tech ha resultado adjudicataria de proyectos en Burgos, Castellón, Valladolid, Arteixo y la Comunitat Valenciana, a través de la EPSAR, con una inversión conjunta superior a los siete millones de euros.

Estas iniciativas han contribuido a reforzar su posicionamiento como socio tecnológico de referencia en la transformación digital de servicios esenciales y en la aplicación de tecnologías avanzadas para una gestión más eficiente y sostenible de los recursos.

La adquisición de Datakorum se enmarca, además, en el Plan Estratégico 2030 de la compañía, una hoja de ruta orientada a impulsar el crecimiento rentable, reforzar la internacionalización y ampliar las capacidades tecnológicas de la organización.

En este contexto, Nealis Tech apuesta por acelerar el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial, analítica avanzada del dato e Internet de las Cosas (IoT), consolidando una propuesta de valor cada vez más diferencial para sus clientes.